Алекс Дель Пьеро продемонстрировал глупость лайфхаков в интернете. ВИДЕО

Алессандро Дель Пьеро уже давно закончил с футболом, открыл свой ресторан, запустил модный бренд и наслаждается жизнью в солнечной Калифорнии.

Когда появляется время - Алекс с удовольствием врывается к известным блогерам.

Так на днях вышло видео, в которой экс-футболист вместе с антилайфхакером Хаби Лейном демонстрируют бессмысленность некоторых "полезных" советов в интернете.

Стоит отметить - Алессандро в свои 46 все еще выглядит на 25.