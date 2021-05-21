Алекс Дель Пьеро продемонстрировал глупость лайфхаков в интернете. ВИДЕО
Зачем усложнять себе жизнь?
tribuna
Алессандро Дель Пьеро уже давно закончил с футболом, открыл свой ресторан, запустил модный бренд и наслаждается жизнью в солнечной Калифорнии.
Когда появляется время - Алекс с удовольствием врывается к известным блогерам.
Так на днях вышло видео, в которой экс-футболист вместе с антилайфхакером Хаби Лейном демонстрируют бессмысленность некоторых "полезных" советов в интернете.
Стоит отметить - Алессандро в свои 46 все еще выглядит на 25.
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