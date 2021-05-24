Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО

Не только футболисты поспешили на отдых в теплые края сразу после завершения сезона.

Ира Морозюк тоже может считать себя крайне близким к футболу человеком.

Президент футбольного клуба "Лион" из Львова может позволить себе небольшой отдых в Турции.

Именно оттуда эффектная блондинка бомбардирует своих поклонников горячими фото.