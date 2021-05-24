  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Куда же без Иры!

Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Не только футболисты поспешили на отдых в теплые края сразу после завершения сезона.

Ира Морозюк тоже может считать себя крайне близким к футболу человеком.

Президент футбольного клуба "Лион" из Львова может позволить себе небольшой отдых в Турции.

Именно оттуда эффектная блондинка бомбардирует своих поклонников горячими фото.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: вТренде Ирина Морозюк
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
myakovs (одесса)
24.05.2021 в 17:08
а не то что соблазниться а и страшно и противно и посмотреть и дотронутся и подумать
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 16:58
Вона здорова на голову?
Ответить
0
0
viajador (то є Кошмари City)
24.05.2021 в 16:29
Красуня, патріотка, українка! Наша Роксолана закордоном!
Ответить
0
-3
Smooth da Hustler (Львів)
24.05.2021 в 16:06
Фигура пойдет, а лицо это жесть
Ответить
+2
0
viajador (то є Кошмари City)
24.05.2021 в 16:29
Негайно вибачтесь перед Жінкою! Це огидно таке писати!!!
Ответить
0
-1
football_soccer (Украина)
24.05.2021 в 16:38
после стольких пластических операций нет 100% что изначально это была женщина ) современная пластическая хирургия может многое ))
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.05.2021 в 16:03
Именно оттуда эффектная блондинка бомбардирует своих поклонников горячими фото .У нее есть поклонники?))) Сколько она отсидела с такими тату и губами?)
Ответить
+2
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.05.2021 в 16:11
Годы идут, времена меняются, но не для совковых симферопольских старперов, для которых в 2021 году татуировки - признак сидельца.
Ответить
+2
-3
ukrop08
24.05.2021 в 16:00
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...