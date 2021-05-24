Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
Куда же без Иры!
Не только футболисты поспешили на отдых в теплые края сразу после завершения сезона.
Ира Морозюк тоже может считать себя крайне близким к футболу человеком.
Президент футбольного клуба "Лион" из Львова может позволить себе небольшой отдых в Турции.
Именно оттуда эффектная блондинка бомбардирует своих поклонников горячими фото.
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Комментарии (9)
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myakovs (одесса)
24.05.2021 в 17:08
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Olegyurchak (Хмельницький )
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viajador (то є Кошмари City)
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Smooth da Hustler (Львів)
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viajador (то є Кошмари City)
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football_soccer (Украина)
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таврия19752009 (симферополь)
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hardcorepwnz (Украина)
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ukrop08
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