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Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО

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Может себе позволить.

Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО

instagram.com/roksana_mali7

UA-Футбол
Новина українською

Сезон в Серии А завершен и у футболистов есть немного времени на отдых.

Руслан Малиновский феерично завершил чемпионат.

Перед последним матчем с "Миланом" футболист "Атланты" получил награду лучшему игроку мая в итальянском первенстве.

Теперь спортсмен может и отдохнуть со своей женой Роксаной.

Тем более, что улочки Бергамо будто созданы для релакса.

ВИДЕО - instagram.com/roksana_mali7

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В статье: Руслан Малиновский вТренде
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