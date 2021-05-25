Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
Может себе позволить.
instagram.com/roksana_mali7
Сезон в Серии А завершен и у футболистов есть немного времени на отдых.
Руслан Малиновский феерично завершил чемпионат.
Перед последним матчем с "Миланом" футболист "Атланты" получил награду лучшему игроку мая в итальянском первенстве.
Теперь спортсмен может и отдохнуть со своей женой Роксаной.
Тем более, что улочки Бергамо будто созданы для релакса.
ВИДЕО - instagram.com/roksana_mali7
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