Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО

Сезон в Серии А завершен и у футболистов есть немного времени на отдых.

Руслан Малиновский феерично завершил чемпионат.

Перед последним матчем с "Миланом" футболист "Атланты" получил награду лучшему игроку мая в итальянском первенстве.

Теперь спортсмен может и отдохнуть со своей женой Роксаной.

Тем более, что улочки Бергамо будто созданы для релакса.

ВИДЕО - instagram.com/roksana_mali7