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Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО

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Долгожданное событие.

Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

У футболистов "Динамо" в этом сезоне много поводов для праздника - команда выиграла все возможные трофеи в Украине.

Но у Александра Тымчика есть и личный повод.

Футболист дождался окончания сезона и сыграл свадьбу со своей давней подругой Кариной.

На торжестве присутствовали друзья и партнеры игрока по "Динамо".

Счастливая невеста уже поделилась лучшими моментами у себя в инстаграме.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
27.05.2021 в 14:45
Симпатичная девочка.Счастья им.
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