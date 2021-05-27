Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО

У футболистов "Динамо" в этом сезоне много поводов для праздника - команда выиграла все возможные трофеи в Украине.

Но у Александра Тымчика есть и личный повод.

Футболист дождался окончания сезона и сыграл свадьбу со своей давней подругой Кариной.

На торжестве присутствовали друзья и партнеры игрока по "Динамо".

Счастливая невеста уже поделилась лучшими моментами у себя в инстаграме.