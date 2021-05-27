Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
Долгожданное событие.
У футболистов "Динамо" в этом сезоне много поводов для праздника - команда выиграла все возможные трофеи в Украине.
Но у Александра Тымчика есть и личный повод.
Футболист дождался окончания сезона и сыграл свадьбу со своей давней подругой Кариной.
На торжестве присутствовали друзья и партнеры игрока по "Динамо".
Счастливая невеста уже поделилась лучшими моментами у себя в инстаграме.
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Hanter44 (Baburka)
27.05.2021 в 14:45
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