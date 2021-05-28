Мбаппе в шоке: фокусник украл вспышку с его телефона
Килиан и магия
Скрин: youtube.com/user/maximemagic
Килиан Мбаппе стал жертвой розыгрыша от известного французского фокусника Максима Табара. Тот в два счета "спер" с телефона звезды "ПСЖ" вспышку!
Выражение лица футболиста при этом еще смешнее самого фокуса - кажется, Килиан действительно поверил, что его iPhone придется сдавать в ремонт. Также фокусник продемонстрировал Мбаппе трюк с картами и переодевание за две секунды.
Максим Табар - ведущий французский иллюзионист нового поколения. Ему лишь 23 года, но парень с 2016-го работает на телевидении, гастролирует по Европе со своим шоу и имеет сотни миллионов просмотров в соцсетях.
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