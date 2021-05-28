Мбаппе в шоке: фокусник украл вспышку с его телефона

Килиан Мбаппе стал жертвой розыгрыша от известного французского фокусника Максима Табара. Тот в два счета "спер" с телефона звезды "ПСЖ" вспышку!

Выражение лица футболиста при этом еще смешнее самого фокуса - кажется, Килиан действительно поверил, что его iPhone придется сдавать в ремонт. Также фокусник продемонстрировал Мбаппе трюк с картами и переодевание за две секунды.

Максим Табар - ведущий французский иллюзионист нового поколения. Ему лишь 23 года, но парень с 2016-го работает на телевидении, гастролирует по Европе со своим шоу и имеет сотни миллионов просмотров в соцсетях.