  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Мбаппе в шоке: фокусник украл вспышку с его телефона

Новости
(2 голосов)

Килиан и магия

Мбаппе в шоке: фокусник украл вспышку с его телефона

Скрин: youtube.com/user/maximemagic

Новина українською

Килиан Мбаппе стал жертвой розыгрыша от известного французского фокусника Максима Табара. Тот в два счета "спер" с телефона звезды "ПСЖ" вспышку!

Выражение лица футболиста при этом еще смешнее самого фокуса - кажется, Килиан действительно поверил, что его iPhone придется сдавать в ремонт. Также фокусник продемонстрировал Мбаппе трюк с картами и переодевание за две секунды.

Максим Табар - ведущий французский иллюзионист нового поколения. Ему лишь 23 года, но парень с 2016-го работает на телевидении, гастролирует по Европе со своим шоу и имеет сотни миллионов просмотров в соцсетях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TarasLviv2019 (LVIV)
29.05.2021 в 00:04
Розвів пацана., як пачку юппі
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...