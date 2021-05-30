Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Некогда.
Telegraph
Финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" был главным событием вечера субботы.
Конечно же, не могли обойти вниманием такое событие и некоторые экс-футболисты этих клубов.
Один из них - Михаэль Баллак, который провел четыре года в Лондоне.
Причем немец для просмотра матча выбрал не какой-то банальный паб, а ночной клуб.
И даже эффектные танцовщицы не смогли отвлечь Михаэля от трансляции игры.
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 21:48
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 20:35
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