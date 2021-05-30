Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО

Финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" был главным событием вечера субботы.

Конечно же, не могли обойти вниманием такое событие и некоторые экс-футболисты этих клубов.

Один из них - Михаэль Баллак, который провел четыре года в Лондоне.

Причем немец для просмотра матча выбрал не какой-то банальный паб, а ночной клуб.

И даже эффектные танцовщицы не смогли отвлечь Михаэля от трансляции игры.