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Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО

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(2 голосов)

Некогда.

Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО

Telegraph

UA-Футбол
Новина українською

Финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" был главным событием вечера субботы.

Конечно же, не могли обойти вниманием такое событие и некоторые экс-футболисты этих клубов.

Один из них - Михаэль Баллак, который провел четыре года в Лондоне.

Причем немец для просмотра матча выбрал не какой-то банальный паб, а ночной клуб.

И даже эффектные танцовщицы не смогли отвлечь Михаэля от трансляции игры.

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В статье: Лига чемпионов вТренде
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 21:48
Деревянный.
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 20:35
Норм
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