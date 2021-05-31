Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО

Матео Ковачич - один из самых титулованых футболистов в составе "Челси".

У хорвата уже было три победы в Лиге чемпионов с мадридским "Реалом" - и вот четвертый титул.

Все победы футболист разделяет со своей второй половинкой.

Изабель - популярный блогер (380 тысяч подписчиков в инстаграме), модель и владелица своего магазина эко-одежды.

Ну и невероятная красотка, с этим не поспоришь.