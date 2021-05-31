Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
С ней он празднует все титулы.
Матео Ковачич - один из самых титулованых футболистов в составе "Челси".
У хорвата уже было три победы в Лиге чемпионов с мадридским "Реалом" - и вот четвертый титул.
Все победы футболист разделяет со своей второй половинкой.
Изабель - популярный блогер (380 тысяч подписчиков в инстаграме), модель и владелица своего магазина эко-одежды.
Ну и невероятная красотка, с этим не поспоришь.
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