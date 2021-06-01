Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
Совет да любовь.
Сезон свадеб в украинском футболе продолжается.
Уже связали себя узами брака Андрей Попович из "Миная", Александр Тымчик из "Динамо" и Максим Лунев из "Зари".
Теперь вот очередь добралась и до Владислава Кочергина.
Один из лучших футболистов "Зари" взял в жены свою давнюю подругу Карину.
Нужно признать - эффектная брюнетка выглядит привычно роскошно.
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Комментарии (4)
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Хиденг (Днепр)
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