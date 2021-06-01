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Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Совет да любовь.

Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Сезон свадеб в украинском футболе продолжается.

Уже связали себя узами брака Андрей Попович из "Миная", Александр Тымчик из "Динамо" и Максим Лунев из "Зари".

Теперь вот очередь добралась и до Владислава Кочергина.

Один из лучших футболистов "Зари" взял в жены свою давнюю подругу Карину.

Нужно признать - эффектная брюнетка выглядит привычно роскошно.

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В статье: Заря (Луганск) вТренде
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Комментарии (4)
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Хиденг (Днепр)
01.06.2021 в 21:46
Он хоть перед свадьбой проверял...девственность, а то там, судя по размеру ног, некоторые девушки..., совсем не девушки. Каааак вывалит ему
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Хиденг (Днепр)
01.06.2021 в 21:37
Сборище армянок какое-то... Теперь он будет Кочергян.
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0
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andinho (Lviv)
01.06.2021 в 20:39
Боже борони проти такої нареченої....... До чого ж світ докотився, що такий вигляд вважається "крутим"?!
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+1
-1
avatar
c99baf (Харьков)
01.06.2021 в 21:28
На зависть Морозючке.
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0
0


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