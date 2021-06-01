Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО

Сезон свадеб в украинском футболе продолжается.

Уже связали себя узами брака Андрей Попович из "Миная", Александр Тымчик из "Динамо" и Максим Лунев из "Зари".

Теперь вот очередь добралась и до Владислава Кочергина.

Один из лучших футболистов "Зари" взял в жены свою давнюю подругу Карину.

Нужно признать - эффектная брюнетка выглядит привычно роскошно.