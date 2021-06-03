Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО
Ребята демонстрируют таланты.
Фото - facebook.com/uafukraine
Андрей Шевченко никогда не боялся привлекать к работе со сборной Украины новых людей.
Вот и сейчас для подготовки к чемпионату Европы наставник первой сборной вызвал несколько молодых футболистов.
Которым, конечно же, предстояло пройти посвящение в команде.
Процедура та же - микрофон, музыка и твои вокальные данные.
Артем Бондаренко, Артем Довбик и Георгий Судаков исполнили для товарищей хит Монатика и Веры Брежневой "Вечериночка".
Динамовцы Денис Попов и Богдан Леднев поддержали коллег песней Машины Времени "Поворот".
Еще совсем юные Илья Забарный и Анатолий Трубин поразили всех исполнением легендарных "Старых фотографий" Кузьмы Скрябина.
А уже не дебютант, но еще весьма молодой Александр Зубков спел композицию реп-исполнителя L'One "Мне нужен лишь мяч".
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