Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО

Андрей Шевченко никогда не боялся привлекать к работе со сборной Украины новых людей.

Вот и сейчас для подготовки к чемпионату Европы наставник первой сборной вызвал несколько молодых футболистов.

Которым, конечно же, предстояло пройти посвящение в команде.

Процедура та же - микрофон, музыка и твои вокальные данные.

Артем Бондаренко, Артем Довбик и Георгий Судаков исполнили для товарищей хит Монатика и Веры Брежневой "Вечериночка".

Динамовцы Денис Попов и Богдан Леднев поддержали коллег песней Машины Времени "Поворот".

Еще совсем юные Илья Забарный и Анатолий Трубин поразили всех исполнением легендарных "Старых фотографий" Кузьмы Скрябина.

А уже не дебютант, но еще весьма молодой Александр Зубков спел композицию реп-исполнителя L'One "Мне нужен лишь мяч".