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Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Ребята демонстрируют таланты.

Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО

Фото - facebook.com/uafukraine

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко никогда не боялся привлекать к работе со сборной Украины новых людей.

Вот и сейчас для подготовки к чемпионату Европы наставник первой сборной вызвал несколько молодых футболистов.

Которым, конечно же, предстояло пройти посвящение в команде.

Процедура та же - микрофон, музыка и твои вокальные данные.

Артем Бондаренко, Артем Довбик и Георгий Судаков исполнили для товарищей хит Монатика и Веры Брежневой "Вечериночка".

Динамовцы Денис Попов и Богдан Леднев поддержали коллег песней Машины Времени "Поворот".

Еще совсем юные Илья Забарный и Анатолий Трубин поразили всех исполнением легендарных "Старых фотографий" Кузьмы Скрябина.

А уже не дебютант, но еще весьма молодой Александр Зубков спел композицию реп-исполнителя L'One "Мне нужен лишь мяч".

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В статье: Национальная сборная Украины вТренде
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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.06.2021 в 11:59
Вуха в'януть навіть у Поплавського. Єдиний, здається, в кого зі слухом в порядку,- Кривцов. Йому найважче слухати цей "спів".
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старий фан (Рівне)
03.06.2021 в 11:47
Ви переплутали - це напевне збірна Росії. Співають пісні артистів ротом з мордору або хто тих підтримує та співає пісень на росії зараз.
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