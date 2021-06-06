Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
У девушек уже отпуск.
Фото - instagram.com/m_stepanenko
Футболисты сборной Украины пока лишены возможности улететь в теплые края на отдых - их впереди ждет ЕВРО-2020.
А вот их вторые половинки ничем не ограничены.
Пока Терас Степаненко, Сергей Сидорчук и Сергей Кривцов готовятся к европейскому первенству - их жены отрываются в Турции.
Маргарита, Анна и Юлия (соответственно) уже вовсю бомбардируют своих поклонников в социальных сетях яркими фото с отдыха.
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Комментарии (10)
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Слава 2мая (Odessa)
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viajador (то є Кошмари City)
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таврия19752009 (симферополь)
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Wreck (Киев)
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Unselfish (Белая Церковь )
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alex.belogubko (одесса)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Наш (Одесса)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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таврия19752009 (симферополь)
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