Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО

Футболисты сборной Украины пока лишены возможности улететь в теплые края на отдых - их впереди ждет ЕВРО-2020.

А вот их вторые половинки ничем не ограничены.

Пока Терас Степаненко, Сергей Сидорчук и Сергей Кривцов готовятся к европейскому первенству - их жены отрываются в Турции.

Маргарита, Анна и Юлия (соответственно) уже вовсю бомбардируют своих поклонников в социальных сетях яркими фото с отдыха.