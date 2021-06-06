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Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО

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(1 голосов)

У девушек уже отпуск.

Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО

Фото - instagram.com/m_stepanenko

UA-Футбол
Новина українською

Футболисты сборной Украины пока лишены возможности улететь в теплые края на отдых - их впереди ждет ЕВРО-2020.

А вот их вторые половинки ничем не ограничены.

Пока Терас Степаненко, Сергей Сидорчук и Сергей Кривцов готовятся к европейскому первенству - их жены отрываются в Турции.

Маргарита, Анна и Юлия (соответственно) уже вовсю бомбардируют своих поклонников в социальных сетях яркими фото с отдыха.

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В статье: Шахтер (Донецк) вТренде
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Комментарии (10)
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Слава 2мая (Odessa)
07.06.2021 в 13:28
Поки чоловіки в збірної... Турки велком!
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+1
0
viajador (то є Кошмари City)
06.06.2021 в 16:53
Чоловіки вкалують, а жінки тіла напоказ виставляють. А, може, вони й ніякі їм не жінки... так, погуляти...
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+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.06.2021 в 14:32
А в Турции щас эпидемия
Ответить
0
-1
avatar
Wreck (Киев)
07.06.2021 в 09:50
Нормально там все, можно ехать
Ответить
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
06.06.2021 в 14:20
Ну да, эти ж кашолки так наработались за этот сезон, просто мрак. Теперь только в Турцию или ЕгИпед...
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
06.06.2021 в 13:48
Селёдки --кормить надо и все на одну морду аля Морозючка
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.06.2021 в 13:07
В каком отеле?))
Ответить
0
0
Наш (Одесса)
06.06.2021 в 19:56
Под именем на первых фотках есть название-ссылка
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 11:55
Нам нужно чтобы их мужья "зажигали", а жены --- то таке...
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+7
0
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таврия19752009 (симферополь)
06.06.2021 в 11:43
Тяжёлая у них" работа".а потом при разводе еще и отсудить почти все хотят .
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+7
-4


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