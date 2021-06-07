Идеальный момент. Защитник Вереса сделал предложение своей девушке прямо на поле. ФОТО
Память на всю жизнь.
Суббота стала для "Вереса" праздничным днем.
Команда Юрия Вирта стала чемпионом Первой лиги и будет готовиться к выступлениям в элите.
Но для защитника коллектива из Ровно Дмитрия Махнева этот день будет особенным и по другой причине.
Футболист воспользовался моментом и сделал предложение своей девушке на поле сразу после финального свистка.
Атмосфера всеобщего ликования и взгляды множества камер просто не оставили избраннице игрока выбора.
Конечно же, она ответила согласием.
Отличный ход от спортсмена!
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