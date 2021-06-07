Идеальный момент. Защитник Вереса сделал предложение своей девушке прямо на поле. ФОТО

Суббота стала для "Вереса" праздничным днем.

Команда Юрия Вирта стала чемпионом Первой лиги и будет готовиться к выступлениям в элите.

Но для защитника коллектива из Ровно Дмитрия Махнева этот день будет особенным и по другой причине.

Футболист воспользовался моментом и сделал предложение своей девушке на поле сразу после финального свистка.

Атмосфера всеобщего ликования и взгляды множества камер просто не оставили избраннице игрока выбора.

Конечно же, она ответила согласием.

Отличный ход от спортсмена!