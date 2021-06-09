Как мог бы выглядеть плейлист сборной Украины с песнями на украинском языке и без Моргенштерна. ВИДЕО
Альтернативная версия.
Тема музыкальных предпочтений футболистов сборной Украины буквально взорвала наше информационное пространство. Как бы не пытались в УАФ найти правдоподобное оправдание - мы прекрасно понимаем, что сейчас слушает молодежь, которая составляет ядро нашей национальной команды.
Вкусы человека в музыке, как и во многих других аспектах - штука очень специфичная. Мы можем лишь поделиться классными композициями современных украинских исполнителей. А вдруг ребята действительно послушают и добавят разнообразия в свои плейлисты?
Для удобства взяли по одному треку от каждого исполнителя, но помним, что на самом деле крутых песен на украинском гораздо больше - стоит только копнуть!
Конечно же - пишите свои любимые треки и будем расширять музыкальный кругозор друг друга!
ТРЕКЛИСТ:
1. DakhaBrakha - Monakh
2. KARNA - Вітролом
3. KARNA - Party на Прикарпатті
4. BRUTTO - Середні віки
5. Жадан і Собаки – Кобзон
6. KALUSH - Зорі
7. Бумбокс feat Крихiтка - Ангела
8. KOZAK SYSTEM - Повінь
9. Go_A - ШУМ
10. KALUSH feat. alyona alyona - Гори
11. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Без неї ніяк
12. THE HARDKISS - Кораблi
13. ONUKA - Misto
14. YARMAK - ВОНА
15. Сергій Бабкін - Єви і Адами
16. Антитіла - Люди, як кораблі
17. Pianoбой - Пустеля
18. Арсен Мірзоян - Не Магеллан
19. Океан Ельзи - #БезТебеМенеНема
20. PATSYKI Z FRANEKA [PZF] - Марічка
21. alyona alyona & Alina Pash - Падло
22. ADAM - Таку як є
23. Сальто Назад - О Мамо
24. ХАС - Дикий Кач
25. KHAYAT - Темно
Популярное сейчас
- Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел
- Форвард Динамо заинтересовал три испанских клуба
- Ребров: Моя зарплата в Ференцвароше была низкой
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО