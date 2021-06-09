Как мог бы выглядеть плейлист сборной Украины с песнями на украинском языке и без Моргенштерна. ВИДЕО

Тема музыкальных предпочтений футболистов сборной Украины буквально взорвала наше информационное пространство. Как бы не пытались в УАФ найти правдоподобное оправдание - мы прекрасно понимаем, что сейчас слушает молодежь, которая составляет ядро нашей национальной команды.

Вкусы человека в музыке, как и во многих других аспектах - штука очень специфичная. Мы можем лишь поделиться классными композициями современных украинских исполнителей. А вдруг ребята действительно послушают и добавят разнообразия в свои плейлисты?

Для удобства взяли по одному треку от каждого исполнителя, но помним, что на самом деле крутых песен на украинском гораздо больше - стоит только копнуть!

Конечно же - пишите свои любимые треки и будем расширять музыкальный кругозор друг друга!

ТРЕКЛИСТ :

1. DakhaBrakha - Monakh

2. KARNA - Вітролом

3. KARNA - Party на Прикарпатті

4. BRUTTO - Середні віки

5. Жадан і Собаки – Кобзон

6. KALUSH - Зорі

7. Бумбокс feat Крихiтка - Ангела

8. KOZAK SYSTEM - Повінь

9. Go_A - ШУМ

10. KALUSH feat. alyona alyona - Гори

11. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Без неї ніяк

12. THE HARDKISS - Кораблi

13. ONUKA - Misto

14. YARMAK - ВОНА

15. Сергій Бабкін - Єви і Адами

16. Антитіла - Люди, як кораблі

17. Pianoбой - Пустеля

18. Арсен Мірзоян - Не Магеллан

19. Океан Ельзи - #БезТебеМенеНема

20. PATSYKI Z FRANEKA [PZF] - Марічка

21. alyona alyona & Alina Pash - Падло

22. ADAM - Таку як є

23. Сальто Назад - О Мамо

24. ХАС - Дикий Кач

25. KHAYAT - Темно