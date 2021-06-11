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Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО

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(5 голосов)

Знакомимся с лучшими половинами футболистов.

Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО

Фото - instagram.com/jessicamelena

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня стартует чемпионат Европы, который доверено открывать сборным Италии и Турции.

Одной из главных надежд итальянцев является форвард "Лацио" Чиро Иммобиле.

Сумасшедший бомбардир должен стать ключем к воротам соперников команды Манчини.

А его главной поддержкой и опорой является красотка-жена Джессика.

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В статье: Евро-2020 вТренде
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.06.2021 в 18:29
кормить надо худая
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