Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
Знакомимся с лучшими половинами футболистов.
Фото - instagram.com/jessicamelena
Уже сегодня стартует чемпионат Европы, который доверено открывать сборным Италии и Турции.
Одной из главных надежд итальянцев является форвард "Лацио" Чиро Иммобиле.
Сумасшедший бомбардир должен стать ключем к воротам соперников команды Манчини.
А его главной поддержкой и опорой является красотка-жена Джессика.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.06.2021 в 18:29
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