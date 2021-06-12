Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
Осталось уже совсем немного.
Уже сегодня сборная Дании стартует на чемпионате Европы поединком против сборной Финляндии.
Среди лидеров и ветеранов этой команды - нападающий "РБ Лейпцига" Юссуф Поульсен.
Несмотря на достаточно молодой возраст (26 лет), форвард уже обладает большим опытом и на клубном, и на международном уровне (53 матча за сборную).
Добавляет мотивации спортсмену и факт приближающейся свадьбы.
Игрок сделал предложение своей девушке уже в 2019-м году.
Но из-за накрывшей планету пандемии Юссуф и Мария вынуждены были отложить праздник, чтобы пригласить как можно больше людей.
Сейчас ограничения понемногу ослабляются - и футболист наконец сможет организовать достойное торжество.
А пока очаровательная Мария будет держать кулачки за своего жениха на европейском первенстве.
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