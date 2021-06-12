Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО

Уже сегодня сборная Дании стартует на чемпионате Европы поединком против сборной Финляндии.

Среди лидеров и ветеранов этой команды - нападающий "РБ Лейпцига" Юссуф Поульсен.

Несмотря на достаточно молодой возраст (26 лет), форвард уже обладает большим опытом и на клубном, и на международном уровне (53 матча за сборную).

Добавляет мотивации спортсмену и факт приближающейся свадьбы.

Игрок сделал предложение своей девушке уже в 2019-м году.

Но из-за накрывшей планету пандемии Юссуф и Мария вынуждены были отложить праздник, чтобы пригласить как можно больше людей.

Сейчас ограничения понемногу ослабляются - и футболист наконец сможет организовать достойное торжество.

А пока очаровательная Мария будет держать кулачки за своего жениха на европейском первенстве.