Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО

Ужастный инцидент с Кристианом Эриксеном омрачил праздник футбола для болельщиков сборных Дании и Финляндии.

Но уже после сообщения о том, что с датчанином все в норме, матч восстановили и финны даже сумели забить единственным ударом в матче.

Героем момента стал Джоэль Похьянпало.

Форвард выступает в Германии за "Унион", обожает кофе и мечтает открыть свою кофейню в Хельсинки вместе со своей девушкой.

Катарина (или просто Ката) следит за тем, чтобы спортсмен всегда был в форме и регулярно поддерживает его на матчах.

Несложно понять, что привлекло игрока в яркой блондинке - девушка действительно очень привлекательна.