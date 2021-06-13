Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО
Футболист в хороших руках.
Ужастный инцидент с Кристианом Эриксеном омрачил праздник футбола для болельщиков сборных Дании и Финляндии.
Но уже после сообщения о том, что с датчанином все в норме, матч восстановили и финны даже сумели забить единственным ударом в матче.
Героем момента стал Джоэль Похьянпало.
Форвард выступает в Германии за "Унион", обожает кофе и мечтает открыть свою кофейню в Хельсинки вместе со своей девушкой.
Катарина (или просто Ката) следит за тем, чтобы спортсмен всегда был в форме и регулярно поддерживает его на матчах.
Несложно понять, что привлекло игрока в яркой блондинке - девушка действительно очень привлекательна.
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