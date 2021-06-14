Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
Источник вдохновения игрока.
Фото - instagram.com/jaimykens
Дензел Дамфрис изрядно помотал нервы футболистам сборной Украины.
Бровочник ПСВ затерроризировал Виталия Миколенка и его помощников на левом фланге нашей команды, а под конец матча еще и забил победный гол.
Больше всех последнему взятию ворот радовалась девушка игрока, которая была в этот момент на стадионе.
Пара вместе уже давно, с 2015-го года, когда Дензел еще выступал за "Спарту".
С тех пор сам футболист успел перейти сначала в "Херенвен", а потом и в ПСВ, где дорос до сборной, а его вторая половинка закончила учебу и открыла свой магазин одежды.
Гол Дамфриса из истории уже никуда не исчезнет - а вот насладиться красотой его девушки мы все еще можем.
Фото - instagram.com/jaimykens
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