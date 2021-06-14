Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО

Дензел Дамфрис изрядно помотал нервы футболистам сборной Украины.

Бровочник ПСВ затерроризировал Виталия Миколенка и его помощников на левом фланге нашей команды, а под конец матча еще и забил победный гол.

Больше всех последнему взятию ворот радовалась девушка игрока, которая была в этот момент на стадионе.

Пара вместе уже давно, с 2015-го года, когда Дензел еще выступал за "Спарту".

С тех пор сам футболист успел перейти сначала в "Херенвен", а потом и в ПСВ, где дорос до сборной, а его вторая половинка закончила учебу и открыла свой магазин одежды.

Гол Дамфриса из истории уже никуда не исчезнет - а вот насладиться красотой его девушки мы все еще можем.

Фото - instagram.com/jaimykens