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От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании

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(2 голосов)

От Евро Андрея отцепили

От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании

instagram.com/a.nastasica

Новина українською

Пока сборная Украины бьется на Евро, голкипер Андрей Лунин, который не попал в окончательную заявку на турнир, уже отправился в отпуск.

Вратарь вернулся в Испанию, где вместе со своей женой и отдыхает на Майорке.

Напомним, что в прошедшем сезоне в составе "Реала" Андрей провел лишь один матч в Кубке Испании, в котором пропустил два гола.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
16.06.2021 в 19:58
Не удивлюсь что пройдет еще 5 лет, а Лунин будет продолжать отдыхать, за сезон проводя 2-3 матча и при этом зарабатывая хорошую зп.
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хфутбольная хфизика (Бухарест)
16.06.2021 в 20:09
ну не всем же на троещине горбатиться разгружая кирпичи)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 19:25
То чому б не "працювати" в Реалі?
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