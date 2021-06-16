От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании

Пока сборная Украины бьется на Евро , голкипер Андрей Лунин, который не попал в окончательную заявку на турнир, уже отправился в отпуск.

Вратарь вернулся в Испанию, где вместе со своей женой и отдыхает на Майорке.

Напомним, что в прошедшем сезоне в составе "Реала" Андрей провел лишь один матч в Кубке Испании, в котором пропустил два гола.