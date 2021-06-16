От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
От Евро Андрея отцепили
instagram.com/a.nastasica
Пока сборная Украины бьется на
Вратарь вернулся в Испанию, где вместе со своей женой и отдыхает на Майорке.
Напомним, что в прошедшем сезоне в составе "Реала" Андрей провел лишь один матч в Кубке Испании, в котором пропустил два гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу
- Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ
- Финляндия - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 16.06.2021
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
16.06.2021 в 19:58
Ответить
0
0
хфутбольная хфизика (Бухарест)
16.06.2021 в 20:09
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 19:25
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...