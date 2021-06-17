Девушка дня. Прекрасная девушка лидера обороны сборной Северной Македонии. ФОТО

Уже сегодня сборная Украины сыграет свой второй матч на чемпионате Европы - теперь соперником наших ребят станет команда Северной Македонии.

Несмотря на популярное мнение, сборная Северной Македонии - это не только Горан Пандев.

К примеру, стараться нейтрализировать нашу группу атаки постарается линия защиты во главе с Дарко Велковски.

А моральной поддержкой для игрока "Риеки" на трибунах будет его вторая половинка.

Тамара присутствовала на матче со сборной Австрии - скорее всего, стоит ожидать ее и сегодня.