Девушка дня. Прекрасная девушка лидера обороны сборной Северной Македонии. ФОТО
Сегодня ее бойфренд постарается остановить наших нападающих.
Уже сегодня сборная Украины сыграет свой второй матч на чемпионате Европы - теперь соперником наших ребят станет команда Северной Македонии.
Несмотря на популярное мнение, сборная Северной Македонии - это не только Горан Пандев.
К примеру, стараться нейтрализировать нашу группу атаки постарается линия защиты во главе с Дарко Велковски.
А моральной поддержкой для игрока "Риеки" на трибунах будет его вторая половинка.
Тамара присутствовала на матче со сборной Австрии - скорее всего, стоит ожидать ее и сегодня.
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ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
17.06.2021 в 12:35
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