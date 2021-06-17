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Девушка дня. Прекрасная девушка лидера обороны сборной Северной Македонии. ФОТО

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Сегодня ее бойфренд постарается остановить наших нападающих.

Девушка дня. Прекрасная девушка лидера обороны сборной Северной Македонии. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня сборная Украины сыграет свой второй матч на чемпионате Европы - теперь соперником наших ребят станет команда Северной Македонии.

Несмотря на популярное мнение, сборная Северной Македонии - это не только Горан Пандев.

К примеру, стараться нейтрализировать нашу группу атаки постарается линия защиты во главе с Дарко Велковски.

А моральной поддержкой для игрока "Риеки" на трибунах будет его вторая половинка.

Тамара присутствовала на матче со сборной Австрии - скорее всего, стоит ожидать ее и сегодня.

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В статье: Евро-2020 вТренде
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Комментарии (1)
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ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
17.06.2021 в 12:35
Фамилия наша, украинка что ли?)
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