Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
Получилось эффектно.
Паола Феррари - легенда футбольной журналистики.
Эффектная блондинка начала работать спортивным журналистом и писала статьи о футболе еще в начале 80-х.
В 2003-м году она стала первой женщиной-ведущей популярной передачи "90º minuto" на канале RAI.
С тех пор без ее участия не обходится ни одно крупное европейское и мировое первенство.
Конечно же, работает она и на ЕВРО-2020.
Siamo pronti ! Itala Turchia 20,30 Rai Uno. #europeo2020 #ItaliaTurchia #calcio #gol #emozioni #ripartenza pic.twitter.com/EwW3NBV37D— paola ferrari (@paolaferrari_og) June 11, 2021
Несмотря на то, что Паоле уже 60 лет, выглядит она роскошно и даже может показать миру свои стройные ноги.
И не только.
Поклонники фильма "Основной инстинкт" с Шерон Стоун знают, что будет дальше.
Paola Ferrari.— Richi - Smoking Bianco ???????? (@musagete10) June 15, 2021
60 anni.
Guarda in camera, vede che è inquadrata
Apre e poi chiude le gambe.
Rai. Di tutto, di più. #EURO2020
pic.twitter.com/5siAWko96s
Сама же телеведущая с юмором отнеслась к этому моменту.
"В данном эпизоде VAR использовался больше, чем на матчах чемпионата Европы", - пошутила Паола.
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