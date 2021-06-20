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Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО

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Получилось эффектно.

Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Паола Феррари - легенда футбольной журналистики.

Эффектная блондинка начала работать спортивным журналистом и писала статьи о футболе еще в начале 80-х.

В 2003-м году она стала первой женщиной-ведущей популярной передачи "90º minuto" на канале RAI.

С тех пор без ее участия не обходится ни одно крупное европейское и мировое первенство.

Конечно же, работает она и на ЕВРО-2020.

Несмотря на то, что Паоле уже 60 лет, выглядит она роскошно и даже может показать миру свои стройные ноги.

И не только.

Поклонники фильма "Основной инстинкт" с Шерон Стоун знают, что будет дальше.

Сама же телеведущая с юмором отнеслась к этому моменту.

"В данном эпизоде VAR использовался больше, чем на матчах чемпионата Европы", - пошутила Паола.

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В статье: Евро-2020 вТренде
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