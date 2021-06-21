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Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей

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(1 голосов)

Главная поддержка для наших парней

Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей

Фото: instagram.com/julia_krivtsova

Новина українською

Сегодня, 21 июня сборная Украины сыграет третий матч группового этапа чемпионата Европы тура против команды Австрии.

Впрочем, в чрезвычайно важном поединке наши футболисты без поддержки сегодня точно не останутся. Прекрасные супруги Степаненко, Кривцова, Пятова, Матвиенко и Яремчука уже прибыли в Бухарест.

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В статье: Украина Австрия вТренде
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 16:08
А "путін ху#ло" зможуть заспівати, як всі справжні вболівальники?
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0
-1
Їжак Сергій (Маріуполь)
21.06.2021 в 15:51
Дівчата, тільки ніякого сексу перед грою!)))
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
21.06.2021 в 15:47
молодцы жёны -приехали за мужьями
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0
-1


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