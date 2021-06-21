Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей

Сегодня, 21 июня сборная Украины сыграет третий матч группового этапа чемпионата Европы тура против команды Австрии.

Впрочем, в чрезвычайно важном поединке наши футболисты без поддержки сегодня точно не останутся. Прекрасные супруги Степаненко, Кривцова, Пятова, Матвиенко и Яремчука уже прибыли в Бухарест.