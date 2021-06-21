Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
Главная поддержка для наших парней
Фото: instagram.com/julia_krivtsova
Сегодня, 21 июня сборная Украины сыграет третий матч группового этапа чемпионата Европы тура против команды Австрии.
Впрочем, в чрезвычайно важном поединке наши футболисты без поддержки сегодня точно не останутся. Прекрасные супруги Степаненко, Кривцова, Пятова, Матвиенко и Яремчука уже прибыли в Бухарест.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 16:08
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Їжак Сергій (Маріуполь)
21.06.2021 в 15:51
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alex.belogubko (одесса)
21.06.2021 в 15:47
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