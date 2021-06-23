Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО

Ковидные проблемы таки дали о себе знать и на чемпионате Европы.

Позитивный тест сдал полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор, а вместе с ним в изоляцию отправляются его товарищи по "Челси" - игроки сборной Англии Мейсон Маунт и Бен Чилуэлл.

Подопечные Саутгейта успешно решили задачу сохранения первого места в группе и без двух игроков основы.

Ну а парни могут неплохо отдохнуть в шикарном отеле Hilton.

Чтобы не пересекаться с остальной частью команды, спортсмены будут пользоваться частным крылом отеля.

Огромный национальный футбольный центр St George's Park, на территории которого находится отель, располагает 14 футбольными полями - потому с тренировками у ребят проблем не будет.

А вот с чем проблемы могут возникнуть, так это с другими активностями.

Спа-салон, бассейн, джакузи и тренажерный зал будут закрыты для спортсменов, а встречи с командой будут проходить через ZOOM.

Часть тренажеров будет доставлена в номера футболистов - благо, места хватает.

В аппартаментах есть балконы, где можно разместить велотренажеры и просто хорошо провести время.

Пищу игрокам будут доставлять до дверей, а приготовит их известный повар Омар Мезиан, который разрабатывает индивидуальный рацион каждому футболисту сборной.

Мезиан раньше работал со многими знаменитостями, а также готовил для олимпийских сборных.

Судя по всему, Мейсон и Бен в надежных руках и в отличных условиях.