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Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО

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Неплохо.

Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО

Armend NIMANI AFP/File

UA-Футбол
Новина українською

Ковидные проблемы таки дали о себе знать и на чемпионате Европы.

Позитивный тест сдал полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор, а вместе с ним в изоляцию отправляются его товарищи по "Челси" - игроки сборной Англии Мейсон Маунт и Бен Чилуэлл.

Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО - изображение 1

Подопечные Саутгейта успешно решили задачу сохранения первого места в группе и без двух игроков основы.

Ну а парни могут неплохо отдохнуть в шикарном отеле Hilton.

Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО - изображение 2

Чтобы не пересекаться с остальной частью команды, спортсмены будут пользоваться частным крылом отеля.

Огромный национальный футбольный центр St George's Park, на территории которого находится отель, располагает 14 футбольными полями - потому с тренировками у ребят проблем не будет.

Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО - изображение 3

А вот с чем проблемы могут возникнуть, так это с другими активностями.

Спа-салон, бассейн, джакузи и тренажерный зал будут закрыты для спортсменов, а встречи с командой будут проходить через ZOOM.

Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО - изображение 4

Часть тренажеров будет доставлена в номера футболистов - благо, места хватает.

В аппартаментах есть балконы, где можно разместить велотренажеры и просто хорошо провести время.

Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО - изображение 5

Пищу игрокам будут доставлять до дверей, а приготовит их известный повар Омар Мезиан, который разрабатывает индивидуальный рацион каждому футболисту сборной.

Мезиан раньше работал со многими знаменитостями, а также готовил для олимпийских сборных.

Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО - изображение 6

Судя по всему, Мейсон и Бен в надежных руках и в отличных условиях.

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В статье: Евро-2020 вТренде
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