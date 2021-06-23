Звезды сборной Англии будут изолированы в роскошном отеле со спортзалом и личным поваром. ФОТО
Неплохо.
Armend NIMANI AFP/File
Ковидные проблемы таки дали о себе знать и на чемпионате Европы.
Позитивный тест сдал полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор, а вместе с ним в изоляцию отправляются его товарищи по "Челси" - игроки сборной Англии Мейсон Маунт и Бен Чилуэлл.
Подопечные Саутгейта успешно решили задачу сохранения первого места в группе и без двух игроков основы.
Ну а парни могут неплохо отдохнуть в шикарном отеле Hilton.
Чтобы не пересекаться с остальной частью команды, спортсмены будут пользоваться частным крылом отеля.
Огромный национальный футбольный центр St George's Park, на территории которого находится отель, располагает 14 футбольными полями - потому с тренировками у ребят проблем не будет.
А вот с чем проблемы могут возникнуть, так это с другими активностями.
Спа-салон, бассейн, джакузи и тренажерный зал будут закрыты для спортсменов, а встречи с командой будут проходить через ZOOM.
Часть тренажеров будет доставлена в номера футболистов - благо, места хватает.
В аппартаментах есть балконы, где можно разместить велотренажеры и просто хорошо провести время.
Пищу игрокам будут доставлять до дверей, а приготовит их известный повар Омар Мезиан, который разрабатывает индивидуальный рацион каждому футболисту сборной.
Мезиан раньше работал со многими знаменитостями, а также готовил для олимпийских сборных.
Судя по всему, Мейсон и Бен в надежных руках и в отличных условиях.
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