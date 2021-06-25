Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО

Модель, бизнесвумен и соведущая программы "Великий Футбол" Даша Савина уже вовсю танцует с Артемом Милевским, а также поделилась с поклонниками сразу двумя поводами для радости.

Во-первых, сборная Украины вышла в 1/8 чемпионата Европы, что девушка отметила эффектными фото в футболке нашей команды.

А во-вторых - сама яркая блондинка преодолела рубеж в 200 тысяч подписчиков в инстаграме, что тоже нужно отпраздновать.

Кроме того, небольшой выходной от работы красотка провела на пляже, откуда тоже прилетело запоминающееся видео.