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Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО

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(2 голосов)

Как всегда прекрасна.

Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО

Фото - instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

Модель, бизнесвумен и соведущая программы "Великий Футбол" Даша Савина уже вовсю танцует с Артемом Милевским, а также поделилась с поклонниками сразу двумя поводами для радости.

Во-первых, сборная Украины вышла в 1/8 чемпионата Европы, что девушка отметила эффектными фото в футболке нашей команды.

А во-вторых - сама яркая блондинка преодолела рубеж в 200 тысяч подписчиков в инстаграме, что тоже нужно отпраздновать.

Кроме того, небольшой выходной от работы красотка провела на пляже, откуда тоже прилетело запоминающееся видео.

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В статье: Евро-2020 вТренде
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Комментарии (10)
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Хиденг (Днепр)
25.06.2021 в 12:47
Черти шо и сбоку бантик.
Ответить
0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
25.06.2021 в 12:43
Свисток в поискеСтрашная соска, стала красуней?
Ответить
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.06.2021 в 12:16
Невже до них не доходить, що вони ведуть себе як вокзальні події? (
Ответить
+4
0
vadooo (Слатино)
25.06.2021 в 12:04
Дуже важлива новина !
Ответить
+1
-1
1395816 (Харьков)
25.06.2021 в 11:43
Красавицу нашли, вот это наш уровень!!!
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
25.06.2021 в 11:35
она чья соска, Палкина или Денисова?
Ответить
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2021 в 11:48
Вона усіх
Ответить
+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2021 в 11:05
200 тис. фаллосів
Ответить
+7
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.06.2021 в 11:11
Передернул?
Ответить
+4
-2
Hanter44 (Baburka)
25.06.2021 в 11:30
Его уже давно передернуло.
+4
-1


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