Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО

Федерико Кьеза стал настоящим секретным оружием Роберто Манчини в матче с Австрией.

Вингер "Ювентуса" вышел на замену во втором тайме и распечатал ворота Даниэля Бахманна эффектным ударом в овертайме.

Теперь Феде может похвастаться уникальным достижением - они с папой Энрико стали первыми отцом и сыном, которые забивали на чемпионатах Европы.

Не меньше радовалась успехам молодого итальянца и его девушка.

С Бенедеттой Куальи Федерико помолвлен уже два года.

Ранее футболист встречался с архитектором Катериной Чиабатти и у пары все шло к свадьбе, но в июне 2019-го игрок внезапно посвятил победу сборной новой девушке.

Как оказалось, с Бенедеттой у Федерико все серьезно.

Красотку часто можно увидеть на матчах "Юве" и сборной Италии.

Судя по всему, поддержка второй половинки действительно придает футболисту сил.