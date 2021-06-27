Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
Вчера для пары был радостный день.
Фото - instagram.com/she.s.benni
Федерико Кьеза стал настоящим секретным оружием Роберто Манчини в матче с Австрией.
Вингер "Ювентуса" вышел на замену во втором тайме и распечатал ворота Даниэля Бахманна эффектным ударом в овертайме.
Теперь Феде может похвастаться уникальным достижением - они с папой Энрико стали первыми отцом и сыном, которые забивали на чемпионатах Европы.
Не меньше радовалась успехам молодого итальянца и его девушка.
С Бенедеттой Куальи Федерико помолвлен уже два года.
Ранее футболист встречался с архитектором Катериной Чиабатти и у пары все шло к свадьбе, но в июне 2019-го игрок внезапно посвятил победу сборной новой девушке.
Как оказалось, с Бенедеттой у Федерико все серьезно.
Красотку часто можно увидеть на матчах "Юве" и сборной Италии.
Судя по всему, поддержка второй половинки действительно придает футболисту сил.
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