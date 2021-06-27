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Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО

Новости
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(2 голосов)

Вчера для пары был радостный день.

Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО

Фото - instagram.com/she.s.benni

UA-Футбол
Новина українською

Федерико Кьеза стал настоящим секретным оружием Роберто Манчини в матче с Австрией.

Вингер "Ювентуса" вышел на замену во втором тайме и распечатал ворота Даниэля Бахманна эффектным ударом в овертайме.

Теперь Феде может похвастаться уникальным достижением - они с папой Энрико стали первыми отцом и сыном, которые забивали на чемпионатах Европы.

Не меньше радовалась успехам молодого итальянца и его девушка.

С Бенедеттой Куальи Федерико помолвлен уже два года.

Ранее футболист встречался с архитектором Катериной Чиабатти и у пары все шло к свадьбе, но в июне 2019-го игрок внезапно посвятил победу сборной новой девушке.

Как оказалось, с Бенедеттой у Федерико все серьезно.

Красотку часто можно увидеть на матчах "Юве" и сборной Италии.

Судя по всему, поддержка второй половинки действительно придает футболисту сил.

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В статье: Евро-2020 вТренде
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Комментарии (2)
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ФутбольнийГеній (Рівне)
27.06.2021 в 13:29
Йа би вдув
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+1
-1
lesovij (Киев)
27.06.2021 в 12:36
Красивая девушка, не то что силиконовые долины наших футболистов, как Ирочка Морозюк
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+4
-1


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