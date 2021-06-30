Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО

Вчера сборная Украины подарила своим поклонникам повод для праздника, совершив небольшое чудо и выйдя в четвертьфинал чемпионата Европы.

Естественно, этому событию радовались все: и футболисты, и их родные, и друзья, и коллеги, и простые болельщики.

Сразу после финального свистка праздник переместился с поля в раздевалку, где солировали Роман Яремчук, Евгений Макаренко и Тарас Степаненко.

Конечно же, вне себя от счастья были и жены футболистов.

К примеру, Маргарита Степаненко, Юлия Кривцова и Юлия Пятова устроили домашнюю фан-зону.

Кстати о фан-зонах.

Во Львове тоже болели а наших ребят.

Среди прочих фанатов было и семейство Морозюк - Ира и Коля радовались победе вместе со всеми.

Теперь осталось порадовать болельщиков в матче с Англией!