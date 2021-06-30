Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
Фото дня.
instagram.com/zinchenko_96
Александр Зинченко стал одним из героев матча со сборной Швеции и заслуженно получил награду "Лев матча".
Но едва ли не большим вознаграждением для футболиста была поддержка его второй половинки.
Влада находилась на трибунах "Хээмпден Парка" и первой поздравила своего мужа после финального свистка.
Получилось очень трогательно, до мурашек.
ФОТО: instagram.com/zinchenko_96
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Комментарии (1)
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romm (Кривой Рог)
30.06.2021 в 14:35
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