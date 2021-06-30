Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО

Александр Зинченко стал одним из героев матча со сборной Швеции и заслуженно получил награду "Лев матча".

Но едва ли не большим вознаграждением для футболиста была поддержка его второй половинки.

Влада находилась на трибунах "Хээмпден Парка" и первой поздравила своего мужа после финального свистка.

Получилось очень трогательно, до мурашек.

ФОТО: instagram.com/zinchenko_96