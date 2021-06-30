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Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО

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Фото дня.

Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО

instagram.com/zinchenko_96

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко стал одним из героев матча со сборной Швеции и заслуженно получил награду "Лев матча".

Но едва ли не большим вознаграждением для футболиста была поддержка его второй половинки.

Влада находилась на трибунах "Хээмпден Парка" и первой поздравила своего мужа после финального свистка.

Получилось очень трогательно, до мурашек.

Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО - изображение 1
ФОТО: instagram.com/zinchenko_96
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В статье: Евро-2020 вТренде
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Комментарии (1)
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romm (Кривой Рог)
30.06.2021 в 14:35
Интересно, а Влада Седан - баклажан? :)
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