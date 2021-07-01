Количество подписчиков Довбика в соцсетях выросло в шесть раз. Чем живет герой сборной Украины? ФОТО

29 июня Артем Довбик стал героем Украины, забив победный гол в ворота сборной Швеции в 1/8 чемпионата Европы.

Помимо очевидного командного успеха, это взятие ворот повлекло за собой и резкий рост популярности самого футболиста.

Не прошло и двух дней, а количество подписчиков в соцсетях игрока выросло в три раза - с 18 до 58 тысяч человек.

А до начала ЕВРО их и вовсе было всего 10 тысяч, потому за время турнира Артем получил шестикратный прирост аудитории.

Так на что же смотрят, что лайкают и комментируют люди, подписавшиеся на страницу форварда?

Постараемся кратко продемонстрировать.

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