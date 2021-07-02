Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
Ради такой поддержки стоит побеждать
Фото: instagram.com/m_stepanenko
Завтра, 3 июля сборной Украине предстоит сыграть матч в четвертьфинале Евро-2020 против команды Англии.
Поддерживать футболистов национальной команды будут жены украинских сборников - супруга Ярмоленко, также его сестра Наталья, жены Макаренко, Степаненко, Сидорчука, Яремчука, Кривцова, Безуса, Матвиенко.
Девушки уже взяли курс на Италию, опубликовав фото на фоне самолета.
Напомним, что матч Украина - Англия пройдет на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме. Начало - в 22:00 (по киевскому времени).
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Комментарии (14)
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DesnaUA (Чернигов)
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andyua (Kyiv)
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