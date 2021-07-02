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Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО

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(3 голосов)

Ради такой поддержки стоит побеждать

Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО

Фото: instagram.com/m_stepanenko

Новина українською

Завтра, 3 июля сборной Украине предстоит сыграть матч в четвертьфинале Евро-2020 против команды Англии.

Поддерживать футболистов национальной команды будут жены украинских сборников - супруга Ярмоленко, также его сестра Наталья, жены Макаренко, Степаненко, Сидорчука, Яремчука, Кривцова, Безуса, Матвиенко.

Девушки уже взяли курс на Италию, опубликовав фото на фоне самолета.

Напомним, что матч Украина - Англия пройдет на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме. Начало - в 22:00 (по киевскому времени).

Читайте такжеЯремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО

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В статье: Украина Англия вТренде
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Комментарии (14)
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DesnaUA (Чернигов)
02.07.2021 в 14:03
Это фсё, приплыли
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+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
02.07.2021 в 14:02
Можно теперь смело на англичан ставить с такой "поддержкой".Где баба,там и горе...
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2021 в 14:09
Де баба є, там буть біді. Шерше ля Фам: шукай в пиз*і...
Ответить
+1
0
avatar
armik (Киев)
02.07.2021 в 13:58
Эти б-ди прилетали на матч с Австрией. Все помнят, чем это закончилось
Ответить
+2
0
andyua (Kyiv)
02.07.2021 в 13:52
Ну все... Тоді вже точно приїхали... З юнацтва пам'ятаю - брати на виїзну гру дівчат/жінок = програш
Ответить
+4
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
02.07.2021 в 13:49
Жена Степаненко уже или удалила или скрыла страницу)
Ответить
0
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
02.07.2021 в 13:51
ааа это я в чс, потому что сказал что будет как с Австрией
Ответить
+1
-1
apolo-lviv (Львів)
02.07.2021 в 13:31
Фото робила небось Іра Морозюк,з настановами
Ответить
+5
-1
GlavVred (Odessa)
02.07.2021 в 13:20
Опять... Польши в 2016 и Австрии в 2021 мало... Баба на корабле - к кораблекрушению!!!
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+9
0
oda1979 (Запорожье)
02.07.2021 в 13:18
Ука, кругом пиар. И бабы тудаже
Ответить
+5
0
kravaserega (Kyiv)
02.07.2021 в 13:11
А их что карантин не касается??
Ответить
+7
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
02.07.2021 в 13:14
Та ж думка... Чи може їм ФФУ оформила відрядження типу - Італія ж лише туристів не пускає!
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+4
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
02.07.2021 в 13:10
Конченые су ки. Уже поддерживали с Австрией. Теперь точно надеяться нету на что. После их поддержки парни будут ели ходить по полю. Дырки конченые
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+8
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
02.07.2021 в 13:13
Випередив мене! Тільки це хотів написати! (
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+8
-1


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