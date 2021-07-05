Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО

Перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы между сборными Украины и Англии жены игроков нашей команды приехали поддержать спортсменов на стадионе.

К сожалению, результат матча вряд ли порадовал украинских болельщиков и самих футболистов.

С другой стороны: вы уже в Риме, вторые половинки уже приехали, отпуск фактически уже начался - почему бы и не воспользоваться возможностью?

Именно так решили игроки "Шахтера" Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Андрей Пятов.

Спортсмены остались в Италии для продолжения отдыха со своими семьями.

Близке люди и теплая атмосфера местных ресторанчиков - лучшая терапия после болезненного поражения.