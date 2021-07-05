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Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО

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(4 голосов)

А почему бы и нет?

Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО

Фото - facebook.com/uafukraine

UA-Футбол
Новина українською

Перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы между сборными Украины и Англии жены игроков нашей команды приехали поддержать спортсменов на стадионе.

К сожалению, результат матча вряд ли порадовал украинских болельщиков и самих футболистов.

С другой стороны: вы уже в Риме, вторые половинки уже приехали, отпуск фактически уже начался - почему бы и не воспользоваться возможностью?

Именно так решили игроки "Шахтера" Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Андрей Пятов.

Спортсмены остались в Италии для продолжения отдыха со своими семьями.

Близке люди и теплая атмосфера местных ресторанчиков - лучшая терапия после болезненного поражения.

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В статье: Евро-2020 вТренде
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Комментарии (21)
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Cтепний воїн (Дике поле)
05.07.2021 в 16:39
Ну а что жены просто так приехали за день до матча. Что бы обслужили их пилотки, тем самым слили побыстрее и пойти гулять.
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0
0
Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 15:42
Позорно сыграли на Эвро.Теперь мастер классы в ресторанах давать.И не стыдно им??
Ответить
+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
05.07.2021 в 15:44
Динамовцам?
Ответить
+2
-2
Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 16:04
И Динамовцам тоже.Я не делю.Сыграли все отвратительно
+1
0
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ascent (Луксор)
05.07.2021 в 16:17
Представь если бы они сыграли хотя бы неплохо... Наверное до полуфинала дошли бы?
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
05.07.2021 в 16:19
А нет до полуфинала - это не отвратительно, а просто плохо...
0
0
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El_Matador_73 (Одесса)
05.07.2021 в 16:49
Еще один диванный стратег. Отлично сыграли. Выше своего уровня.
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0
Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 16:58
С Голландией,Автсрией или Англией?
0
0
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ascent (Луксор)
05.07.2021 в 15:38
Очевидно же, что вся вина лежит на динамовцах!
Ответить
+1
-2
Ol-g (Одесса)
05.07.2021 в 15:27
Слабаки. Холанд круче.
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
05.07.2021 в 15:43
Круче Холанда только рыженький Витя Цыганков. Остановите Вите надо выйти...
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
05.07.2021 в 15:21
Это же какая нужна сила воли, что бы через слезы и боль поражения сидеть за столом пить, есть и улыбаться... Горжусь нашими футболистами, горжусь нашей сборной!
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+5
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
05.07.2021 в 14:56
Никто ничего не имеет против. Сезон действительно был длинным и тяжелым. Отдохнуть надо. Да и жён не надо разочаровывать, они, что зря поехали перед матчем на пиццу, ризотто, тирамису («Встречай нас пицца, ризотто, паста, тирамису»). У женщин интуиция больше чем у мужчин. Они уже всё знали до матча.
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+3
-1
football_soccer (Украина)
05.07.2021 в 14:46
формально, их работа в сборной окончена. В это время их работодатель снова Шахтер, поэтому если клуб разрешает и сами ребятки считают, что после сезона, когда их поимели в 20 очков форы, можно подбухнуть и погулять, во время хода сборов. Ну пускай гуляют, раз клуб дал добро, тем более, что Пятов - лавка, Кривцов после покупки нового бразилы - тоже лавка. Это уже проблемы Шахтера. Трубин и Судаков вроде как едут сразу в клуб. Этот момент показывает на кого в клубе рассчитывают, а кто может погулять.
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+3
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
05.07.2021 в 14:26
Тупые вбросы направленные н порождение раздоров.Нормальные понимают а для дураков аргументы не нужны.
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+6
-1
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
05.07.2021 в 14:25
ляпов так устал так устал нужно отдохнуть после отдыха .кривой как то чудотворно востановился от тяжеленной травмы да да заслужил отдыхай .судака что то не видать тоже после тяжеленного отдыха отдохнуть бы . тьфу б л я ....
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+3
-4
Hanter44 (Baburka)
05.07.2021 в 14:17
А какой то идиот,что то имеет против?
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+3
-2
Hanter44 (Baburka)
05.07.2021 в 14:25
Ну что вы минусуете? Вы подписывайтесь,чтобы было видно.
Ответить
+2
-2
sanchiz_r (Харьков)
05.07.2021 в 14:12
Понятно что никто не ожидал от этих "звезд" что они пойдут и скинутся с крыши после такого безвольного поражения, но вот эта похазуха тупая, от как мы отдыхаем... уже б забились хоть в риме хоть на мальдивах чтоб вас никто до начала сезона не видел!
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+4
-3
avatar
Evgenariys (Чернигов)
05.07.2021 в 13:57
на бамбаце пускай сепареныши отдыхают
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+3
-6
el.eng (Кривой Рог)
05.07.2021 в 14:04
эвгарижопус! бамбаце это район в чернигове ?
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+3
-4


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