Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
А почему бы и нет?
Фото - facebook.com/uafukraine
Перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы между сборными Украины и Англии жены игроков нашей команды приехали поддержать спортсменов на стадионе.
К сожалению, результат матча вряд ли порадовал украинских болельщиков и самих футболистов.
С другой стороны: вы уже в Риме, вторые половинки уже приехали, отпуск фактически уже начался - почему бы и не воспользоваться возможностью?
Именно так решили игроки "Шахтера" Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Андрей Пятов.
Спортсмены остались в Италии для продолжения отдыха со своими семьями.
Близке люди и теплая атмосфера местных ресторанчиков - лучшая терапия после болезненного поражения.
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