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Она сказала ДА! Оригинальное предложение руки и сердца от футболиста Вереса. ВИДЕО

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Главное - результат достигнут.

Она сказала ДА! Оригинальное предложение руки и сердца от футболиста Вереса. ВИДЕО

Фото - instagram.com/_nina_pryhodko_

UA-Футбол
Новина українською

Верес на мажорной ноте завершил сезон, добыв путевку в УПЛ.

Это событие явно добавило футболистам эмоционального заряда и на свершения в личной жизни.

Месяц назад Дмитрий Махнев сделал предложение своей девушке прямо на поле после финального свистка.

Его коллега Николай Гайдучик решил последовать примеру более опытного футболиста.

Правда, 21-летний форвард совершил столь важный шаг на тренировочном поле.

Зато организация была на высоте - у девушки Нины не было шансов.

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В статье: вТренде Верес
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