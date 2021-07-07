Она сказала ДА! Оригинальное предложение руки и сердца от футболиста Вереса. ВИДЕО

Верес на мажорной ноте завершил сезон, добыв путевку в УПЛ.

Это событие явно добавило футболистам эмоционального заряда и на свершения в личной жизни.

Месяц назад Дмитрий Махнев сделал предложение своей девушке прямо на поле после финального свистка.

Его коллега Николай Гайдучик решил последовать примеру более опытного футболиста.

Правда, 21-летний форвард совершил столь важный шаг на тренировочном поле.

Зато организация была на высоте - у девушки Нины не было шансов.