Она сказала ДА! Оригинальное предложение руки и сердца от футболиста Вереса. ВИДЕО
Главное - результат достигнут.
Фото - instagram.com/_nina_pryhodko_
Верес на мажорной ноте завершил сезон, добыв путевку в УПЛ.
Это событие явно добавило футболистам эмоционального заряда и на свершения в личной жизни.
Месяц назад Дмитрий Махнев сделал предложение своей девушке прямо на поле после финального свистка.
Его коллега Николай Гайдучик решил последовать примеру более опытного футболиста.
Правда, 21-летний форвард совершил столь важный шаг на тренировочном поле.
Зато организация была на высоте - у девушки Нины не было шансов.
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