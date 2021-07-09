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Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО

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(2 голосов)

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Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Межсезонье - настоящий бум свадеб и предложений руки и сердца среди футболистов.

Игроки наконец получили небольшую передышку, а потому спешат решить все дела, которые давно собирались сделать.

Исключением не стал и Артем Шабанов.

Защитник "Динамо" вернулся в Украину после командировки в Польшу - и сразу же сыграл свадьбу.

Получилось весьма эффектно.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (2)
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miha (Нежин)
09.07.2021 в 12:35
Откуда столько королев в безмонархической Украине?
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+2
0
Evhen777 (Luhansk)
09.07.2021 в 12:53
наверняка и пердит исключительно радугой
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0
-1


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