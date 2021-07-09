Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
Самое время.
Межсезонье - настоящий бум свадеб и предложений руки и сердца среди футболистов.
Игроки наконец получили небольшую передышку, а потому спешат решить все дела, которые давно собирались сделать.
Исключением не стал и Артем Шабанов.
Защитник "Динамо" вернулся в Украину после командировки в Польшу - и сразу же сыграл свадьбу.
Получилось весьма эффектно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Теперь все силы на Холанда? Форвард Челси перейдет в Милан
- Ярославский рассказал, во сколько ему обойдется аренда ОСК Металлист
- Португальский клуб ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука - СМИ
- С чувством выполненного долга. Ярмоленко, Безус и Сидорчук с женами отдыхают в Черногории
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miha (Нежин)
09.07.2021 в 12:35
Ответить
+2
0
Evhen777 (Luhansk)
09.07.2021 в 12:53
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...