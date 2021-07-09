Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО

Межсезонье - настоящий бум свадеб и предложений руки и сердца среди футболистов.

Игроки наконец получили небольшую передышку, а потому спешат решить все дела, которые давно собирались сделать.

Исключением не стал и Артем Шабанов.

Защитник "Динамо" вернулся в Украину после командировки в Польшу - и сразу же сыграл свадьбу.

Получилось весьма эффектно.