Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО

Виктор Коваленко пока не может убедить боссов "Аталанты" в своей компетенции и готовится к переходу в "Эмполи".

Тем не менее, есть и плюсы - Италию футболист вряд ли покинет, что должно порадовать его вторую половинку.

Анастасия перебралась на Апеннины вместе с Виктором и активно делится в соцсетях яркими фото.

Судя по всему, жизнь в Италии очень нравится красотке.

И ее можно понять.