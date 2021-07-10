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Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО

Новости
(5 голосов)

Ее можно понять.

Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО

Фото - instagram.com/man4i

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Коваленко пока не может убедить боссов "Аталанты" в своей компетенции и готовится к переходу в "Эмполи".

Тем не менее, есть и плюсы - Италию футболист вряд ли покинет, что должно порадовать его вторую половинку.

Анастасия перебралась на Апеннины вместе с Виктором и активно делится в соцсетях яркими фото.

Судя по всему, жизнь в Италии очень нравится красотке.

И ее можно понять.

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В статье: Серия А Виктор Коваленко вТренде
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(5 голосов)
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Комментарии (4)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
10.07.2021 в 12:35
Блин,ну на лицо макака,что он там в ней нашёл
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+1
0
avatar
alex69 (Париж)
10.07.2021 в 12:15
ну, дети есть дети:)))
Ответить
0
-1
СТОП крот (Киев)
10.07.2021 в 11:48
Футболистом не стал, но хоть телку норм нашел
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+2
-2
Romb_DK (Київ)
10.07.2021 в 11:59
та ну. Віті надо вийті глянь де вона без окулярів у фонтана - жаба жабою
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0
-3


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