Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
Ее можно понять.
Фото - instagram.com/man4i
Виктор Коваленко пока не может убедить боссов "Аталанты" в своей компетенции и готовится к переходу в "Эмполи".
Тем не менее, есть и плюсы - Италию футболист вряд ли покинет, что должно порадовать его вторую половинку.
Анастасия перебралась на Апеннины вместе с Виктором и активно делится в соцсетях яркими фото.
Судя по всему, жизнь в Италии очень нравится красотке.
И ее можно понять.
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Комментарии (4)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
10.07.2021 в 12:35
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alex69 (Париж)
10.07.2021 в 12:15
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СТОП крот (Киев)
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Romb_DK (Київ)
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