Милота зашкаливает. Федерико Кьеза звонит маме после победы на Евро. ВИДЕО
Очень трогательно.
twitter.com/EURO2020
Федерико Кьеза покинул поле в финале чемпионата Европы досрочно из-за повреждения во втором тайме.
Позже игрок таки вернулся к своим товарищам и праздновал вместе со всеми.
После финального сейва Доннаруммы началось настоящее безумие из радости итальянцев и горя англичан.
Феде пытался набрать маму по телефону, но руки дрожали и пришлось просить голосового ассистента про помощь.
Но все же получилось удачно и футболист праздновал вместе с близкими.
Очень мило.
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
12.07.2021 в 13:22
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