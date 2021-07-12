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Милота зашкаливает. Федерико Кьеза звонит маме после победы на Евро. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Очень трогательно.

Милота зашкаливает. Федерико Кьеза звонит маме после победы на Евро. ВИДЕО

twitter.com/EURO2020

UA-Футбол
Новина українською

Федерико Кьеза покинул поле в финале чемпионата Европы досрочно из-за повреждения во втором тайме.

Позже игрок таки вернулся к своим товарищам и праздновал вместе со всеми.

После финального сейва Доннаруммы началось настоящее безумие из радости итальянцев и горя англичан.

Феде пытался набрать маму по телефону, но руки дрожали и пришлось просить голосового ассистента про помощь.

Но все же получилось удачно и футболист праздновал вместе с близкими.

Очень мило.

Милота зашкаливает. Федерико Кьеза звонит маме после победы на Евро. ВИДЕО - изображение 1

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
12.07.2021 в 13:22
Красава. Очень правильно воспитан.
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