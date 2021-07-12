Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
Сложно не зависнуть.
Фото - instagram.com/jessicamelena
Победа сборной Италии на чемпионате мира порадовала не только фанатов итальянского футбола, но и просто нейтральных болельщиков.
Но больше всех победе радовались вторые половинки игроков.
Некоторые даже снимали себя на видео.
К примеру, жена Чиро Иммобиле очень ярко отметила итоговый успех команды.
Красотка регулярно поддерживала своего мужа на трибунах.
Определенно, присутствие такой шикарной второй половины мотивирует спортсмена.
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Комментарии (6)
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androma (Вересневе)
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таврия19752009 (симферополь)
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