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Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО

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(2 голосов)

Сложно не зависнуть.

Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО

Фото - instagram.com/jessicamelena

UA-Футбол
Новина українською

Победа сборной Италии на чемпионате мира порадовала не только фанатов итальянского футбола, но и просто нейтральных болельщиков.

Но больше всех победе радовались вторые половинки игроков.

Некоторые даже снимали себя на видео.

К примеру, жена Чиро Иммобиле очень ярко отметила итоговый успех команды.

Красотка регулярно поддерживала своего мужа на трибунах.

Определенно, присутствие такой шикарной второй половины мотивирует спортсмена.

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В статье: Евро-2020 вТренде
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Комментарии (6)
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androma (Вересневе)
12.07.2021 в 17:44
Осмелюсь спросить: а невероятная это имелось ввиду бывшый мужик, или у нее какая то другая невероятность ? Редактор, в чем заключается ее невероятность ?
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таврия19752009 (симферополь)
12.07.2021 в 17:10
Хорошая фигурка
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0
-1
Sergey000 (Запорожье)
12.07.2021 в 17:24
Посмотри на СПИЧКУ, то же самое...
Ответить
0
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Sergey000 (Запорожье)
12.07.2021 в 17:26
Что там хорошего?Суповой набор? ну так у супового набра и то мясо больше...Силикон..капец..Вы хоть пробовали на ощупь СИЛИКОН!? Когда трогаешь аж отвратно становиться от того что инородное тело(((
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Sergey000 (Запорожье)
12.07.2021 в 16:55
Извините за вырожение.но..на такую и не встало.....
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-1
Sergey000 (Запорожье)
12.07.2021 в 16:54
А что тут ЭФЕКТНОГО?? Худючая как спичка, а сиськи СИЛИКОНОВЫЕ((( Капец уродство...
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0
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