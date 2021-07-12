Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО

Победа сборной Италии на чемпионате мира порадовала не только фанатов итальянского футбола, но и просто нейтральных болельщиков.

Но больше всех победе радовались вторые половинки игроков.

Некоторые даже снимали себя на видео.

К примеру, жена Чиро Иммобиле очень ярко отметила итоговый успех команды.

Красотка регулярно поддерживала своего мужа на трибунах.

Определенно, присутствие такой шикарной второй половины мотивирует спортсмена.