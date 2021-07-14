Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма

Игроки сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко, которые сейчас отдыхают в Турции, сделали совместную фотографию с российским рэпером Василием Вакуленко, также известного как Баста.

Снимок в своем Инстаграме выложил Миколенко.

Отметим, что Баста отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации.

В конце июня 2021 рэпер впервые за долгое время провел концерт в Киеве, при этом охрана мероприятия отметилась нападением на активистов за вопросы о Крыме.

В январе 2018 года Вакуленко из-за незаконного посещения Крыма внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, и запретили въезд в Украину на три года, впрочем в сентябре 2020-го уже сняли запрет на въезд в Украину.