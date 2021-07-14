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Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма

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(6 голосов)

Это совсем другое

Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма

Новина українською

Игроки сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко, которые сейчас отдыхают в Турции, сделали совместную фотографию с российским рэпером Василием Вакуленко, также известного как Баста.

Снимок в своем Инстаграме выложил Миколенко.

Отметим, что Баста отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации.

В конце июня 2021 рэпер впервые за долгое время провел концерт в Киеве, при этом охрана мероприятия отметилась нападением на активистов за вопросы о Крыме.

В январе 2018 года Вакуленко из-за незаконного посещения Крыма внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, и запретили въезд в Украину на три года, впрочем в сентябре 2020-го уже сняли запрет на въезд в Украину.

Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма - изображение 1
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В статье: Роман Яремчук Виталий Миколенко
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Комментарии (13)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
14.07.2021 в 15:24
...уроды..просто с**и позорные,,, Спорт вне родины, на которую напали, да ? И спорт вне 15 000 украинцев , которых путин убиол...тупые бараны.
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0
-1
Рівнянин (Рівне)
14.07.2021 в 15:20
Я про такого скрепера навіть ніколи не чув.Але чому тут дивуватись:у дебільного покоління-дебільні захоплення.
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0
-1
aleks68
14.07.2021 в 15:09
ракитский конечно дурак и получил своё ведро помоев.а эти двое .....чем лучше?команду "фас"динамовским горлопанам ещё не дали?
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0
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
14.07.2021 в 15:05
Яким плугом треба бути ,щоб з тим куском гавна фото зробити.
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+5
-1
Будєм разбіратся (Київ)
14.07.2021 в 14:58
Подивимось чи будуть фото з Валєрією і Газмановим і вже тоді будемо робити якісь висновки
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+1
-1
kandaur (Киев)
14.07.2021 в 14:56
А чого ще було очикувати від цих дегенератів після публікації їх плей-ліста?
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+6
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
14.07.2021 в 14:55
Для них футбол — это работа, а лайки в инстаграме — это то, от чего они получают удовольствие. Если бы вместо Басты они встретили путина или покойного Усаму бен Ладена — даже не сомневайтесь, что побежали бы фоткаться всей командой.
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+3
0
dmitroj88
14.07.2021 в 14:44
У Мыколенко явно какая-то умственная отсталость. Может у него справка есть и мы зря от него многое ждем???
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+12
0
magnum power (БОМЖ)
14.07.2021 в 14:35
Если баста - это искусство, то футбол - не спорт.
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+8
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
14.07.2021 в 14:34
Та ладна, футбол вне палитики ,чё.
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
14.07.2021 в 14:24
Ооооочень хочу увидеть комментарии динамоботов, которые обсирали Ракитского, после его слов : "Я украинец, у меня всё украинское". Или это другое ?
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+5
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2021 в 14:28
Не может быть Украина другой. Просто у этих недоумков в голове вместо мозгов маргарин.
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+6
-3
Джин Тоник (R)
14.07.2021 в 14:23
Россия нам друг?Или Мико и Ярема сэпары?
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+1
-4


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