Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Это совсем другое
Игроки
Снимок в своем Инстаграме выложил Миколенко.
Отметим, что Баста отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации.
В конце июня 2021 рэпер впервые за долгое время провел концерт в Киеве, при этом охрана мероприятия отметилась нападением на активистов за вопросы о Крыме.
В январе 2018 года Вакуленко из-за незаконного посещения Крыма внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, и запретили въезд в Украину на три года, впрочем в сентябре 2020-го уже сняли запрет на въезд в Украину.
Популярное сейчас
- Ракицкий: Останусь ли я в Питере после завершения карьеры? Я украинец, у меня всё украинское
- Официально: Василий Кравец перешел в хихонский Спортинг
- Революция в Олимпике, проблемы Миная, вылет Григорчука. Главные новости от 13 июля
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО