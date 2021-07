По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО

Английские клубы уже потихоньку выходят из отпуска и начинают готовиться к новому сезону АПЛ.

"Арсенал" сыграл товарищеский матч с шотландским "Хайбернианом", в котором победил 2:1.

Но в сети после этого поединка говорили совсем не о игре.

Твиттер утонул в фотографиях Виллиана, футболка которого едва ли не лопалась на его объемном животе.

Willian’s been on the Eden Hazard diet during the off-season pic.twitter.com/ip0iCvo7xm