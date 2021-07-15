  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Неплохо отдохнул.

По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Английские клубы уже потихоньку выходят из отпуска и начинают готовиться к новому сезону АПЛ.

"Арсенал" сыграл товарищеский матч с шотландским "Хайбернианом", в котором победил 2:1.

Но в сети после этого поединка говорили совсем не о игре.

Твиттер утонул в фотографиях Виллиана, футболка которого едва ли не лопалась на его объемном животе.

Вдохновлялся футболист примером экс-одноклубника по "Челси" Эдена Азара или кумиров юности Роналдо и Роналдиньо - непонятно.

Но поработать ему теперь в тренажерном зале придется немало.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...