По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
Неплохо отдохнул.
Английские клубы уже потихоньку выходят из отпуска и начинают готовиться к новому сезону АПЛ.
"Арсенал" сыграл товарищеский матч с шотландским "Хайбернианом", в котором победил 2:1.
Но в сети после этого поединка говорили совсем не о игре.
Твиттер утонул в фотографиях Виллиана, футболка которого едва ли не лопалась на его объемном животе.
Willian’s been on the Eden Hazard diet during the off-season pic.twitter.com/ip0iCvo7xm— Footy Humour (@FootyHumour) July 14, 2021
Вдохновлялся футболист примером экс-одноклубника по "Челси" Эдена Азара или кумиров юности Роналдо и Роналдиньо - непонятно.
Но поработать ему теперь в тренажерном зале придется немало.
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