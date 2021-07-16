Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
Мбаппе и Ибра тоже присутствовали.
Лето получилось для Марко Верратти очень насыщенным.
Футболист успел выиграть титул чемпионов Европы со сборной Италии и отпраздновать свадьбу.
На церемонии присутствовали бывшие и нынешние товарищи игрока по клубу и сборной.
А его невеста - очаровательная Джессика - достойна отдельного внимания.
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Комментарии (4)
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royalstas (Вінниця)
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Джин Тоник (R)
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