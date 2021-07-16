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Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО

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(4 голосов)

Мбаппе и Ибра тоже присутствовали.

Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Лето получилось для Марко Верратти очень насыщенным.

Футболист успел выиграть титул чемпионов Европы со сборной Италии и отпраздновать свадьбу.

На церемонии присутствовали бывшие и нынешние товарищи игрока по клубу и сборной.

А его невеста - очаровательная Джессика - достойна отдельного внимания.

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В статье: ПСЖ вТренде
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Комментарии (4)
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royalstas (Вінниця)
16.07.2021 в 14:38
Щось вона не вгадала з весільним луком на інших фотках вона набагато краща.
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0
0
Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 14:34
Любовь повтор и обратно
Ответить
0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
16.07.2021 в 14:18
Гарна дівчина,суть басні такова- будь успішним
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+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
16.07.2021 в 14:05
Невеста из фильма "Зубастики". Похожа на Роналдиньо после смены пола
Ответить
0
-3


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