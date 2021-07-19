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Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском

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Пара готовится к свадьбе

Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском

instagram.com/savinadasha

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Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь и его невеста, журналистка ТК "Футбол" Даша Савина устроили предсвадебную фотосессию

Мероприятие прошло на поле НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Наша предсвадебная сьемка не могла быть другой. Но это только начало, скоро будет ещё больше красоты", - поделилась эмоциями девушка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Даша Савина
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Комментарии (1)
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andinho (Lviv)
19.07.2021 в 23:32
суцільна блювотина.......
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