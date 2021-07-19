Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь и его невеста, журналистка ТК "Футбол" Даша Савина устроили предсвадебную фотосессию

Мероприятие прошло на поле НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Наша предсвадебная сьемка не могла быть другой. Но это только начало, скоро будет ещё больше красоты", - поделилась эмоциями девушка.