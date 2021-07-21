Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО

Пока сезон не стартовал - период свадеб в украинском футболе продолжается. Вот и дошло дело до одной из самых известных пар. Валерий Бондарь и Даша Савина скрепили свои отношения узами брака. На празднике присутствуют партнёры футболиста по "Шахтеру" и друзья семьи. Остаётся только пожелать счастья молодым!