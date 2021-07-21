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Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО

Новости
Обновлено
(2 голосов)

Совет да любовь.

Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО

instagram.com

UA-Футбол
Новина українською

Пока сезон не стартовал - период свадеб в украинском футболе продолжается. Вот и дошло дело до одной из самых известных пар. Валерий Бондарь и Даша Савина скрепили свои отношения узами брака. На празднике присутствуют партнёры футболиста по "Шахтеру" и друзья семьи. Остаётся только пожелать счастья молодым!

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Комментарии (14)
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Шубин и в Африке Шубин (Донецк)
21.07.2021 в 21:50
Полку, отряда губастеньких, вида пельменевидных, рода утиноподобных прибыло!
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 21:22
Похнах
Ответить
+1
-3
aleks68
21.07.2021 в 21:48
х... тебе по лбу чмо
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
21.07.2021 в 21:04
Бурбас и сюда пролез))
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
21.07.2021 в 21:03
Счастья в семейной жизни, плодите маленьких футболистов!
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
21.07.2021 в 21:01
Степа - свидетель?)))
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 21:46
Ієгови?
Ответить
0
-3
aleks68
21.07.2021 в 21:49
не гавкай дырявый лизун суркиса
+2
0
Джин Тоник (R)
21.07.2021 в 20:59
Официально:Пофиг!
Ответить
+1
-2
aleks68
21.07.2021 в 21:50
тебя придурка не касаеттся
Ответить
+2
0
Джин Тоник (R)
21.07.2021 в 21:57
пригорело?
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.07.2021 в 20:53
Совет да любовь! Красивое платье!
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
21.07.2021 в 20:58
Хочешь себе такое?
Ответить
+3
-3
belarus_1978 (Киев)
21.07.2021 в 21:03
дорого
+2
-1


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