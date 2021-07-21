Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
Совет да любовь.
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Пока сезон не стартовал - период свадеб в украинском футболе продолжается. Вот и дошло дело до одной из самых известных пар. Валерий Бондарь и Даша Савина скрепили свои отношения узами брака. На празднике присутствуют партнёры футболиста по "Шахтеру" и друзья семьи. Остаётся только пожелать счастья молодым!
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Комментарии (14)
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Шубин и в Африке Шубин (Донецк)
21.07.2021 в 21:50
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Dimka26 (Чернигов)
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Джин Тоник (R)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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