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Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!

Новости
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(6 голосов)

Особенно досталось Франческо Баранке и Лучано Лучи

Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!

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Новина українською

Эпатажный экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев выпустил свой очередной, уже второй по счету клип. Данное "творение" Кента было направлено на, вернее против чиновников УАФ. Особенно досталось Франческо Баранке и Лучано Лучи.

Напомним, что после своего первого матерщинного клипа Алиев получил предупреждение от Ассоциации за наличие возможного ущерба имиджу украинского футбола.

Осторожно, во втором клипе Алиева ненормативной лексики не меньше, чем в первом!

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В статье: Александр Алиев Лучано Лучи Франческо Баранка УАФ
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(6 голосов)
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Комментарии (7)
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Dany_Red (Харьков)
22.07.2021 в 23:06
Тупомордий фрік.
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0
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
22.07.2021 в 22:55
Да, Саня, штрафные ты бил лучше...
Ответить
0
0
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vasa pupkis (Киев)
22.07.2021 в 22:50
№ 2 в рейтинге самых тупых футболистов в истории украинского футбола)))
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+3
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.07.2021 в 22:38
Кент, займись краще чимось іншим, ніж родами таких " високохудожніх" творів. Поплавський проти тебе ну просто бог.
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+3
-1
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Просто Квашин (Харьков)
22.07.2021 в 22:43
Это тебя Павелко шпилит...???
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
22.07.2021 в 22:33
Браво Алиев ! Оказалось только в Алиева яйца есть.... У остальных язык в жо пе.....
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+1
-1
Indiana Jones (Харьков)
22.07.2021 в 22:28
Применительно к Алиеву вспомнился анекдот о книгах с фразой "дайте две"
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0
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