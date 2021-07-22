Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!

Эпатажный экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев выпустил свой очередной, уже второй по счету клип. Данное "творение" Кента было направлено на, вернее против чиновников УАФ. Особенно досталось Франческо Баранке и Лучано Лучи.

Напомним, что после своего первого матерщинного клипа Алиев получил предупреждение от Ассоциации за наличие возможного ущерба имиджу украинского футбола.

Осторожно, во втором клипе Алиева ненормативной лексики не меньше, чем в первом!