Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
Особенно досталось Франческо Баранке и Лучано Лучи
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Эпатажный экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев выпустил свой очередной, уже второй по счету клип. Данное "творение" Кента было направлено на, вернее против чиновников УАФ. Особенно досталось Франческо Баранке и Лучано Лучи.
Напомним, что после своего первого матерщинного клипа
Осторожно, во втором клипе Алиева ненормативной лексики не меньше, чем в первом!
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Комментарии (7)
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Dany_Red (Харьков)
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Mikes (Харьков-Мюнхен)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
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