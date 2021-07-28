Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
Почти сломала.
В последнее время у Ирины Морозюк появились достойные конкрутентки в борьбе за корону королевы хайпа в украинском футболе.
Но жена экс-футболиста сборной Украины и президент футбольного клуба "Лион" не сдается.
Главное, чтобы здоровье не подводило.
Не так давно эффектная блондинка рассказала о том, что случайно сломала ногу.
Потом, правда, оказалось, что это все же не перелом и красотка отделалась легким испугом.
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Источник:https://youtu.be/Dk8AX2Vf740
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Комментарии (2)
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Maxam (Чернівці)
28.07.2021 в 19:43
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botva0 (Одесса)
28.07.2021 в 19:41
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