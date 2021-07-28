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Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Почти сломала.

Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

В последнее время у Ирины Морозюк появились достойные конкрутентки в борьбе за корону королевы хайпа в украинском футболе.

Но жена экс-футболиста сборной Украины и президент футбольного клуба "Лион" не сдается.

Главное, чтобы здоровье не подводило.

Не так давно эффектная блондинка рассказала о том, что случайно сломала ногу.

Потом, правда, оказалось, что это все же не перелом и красотка отделалась легким испугом.

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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Источник:
https://youtu.be/Dk8AX2Vf740

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Комментарии (2)
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Maxam (Чернівці)
28.07.2021 в 19:43
Капец, она как атомная война...
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botva0 (Одесса)
28.07.2021 в 19:41
блин, зачем я это посмотрел и как это теперь развидеть?
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