Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО

В последнее время у Ирины Морозюк появились достойные конкрутентки в борьбе за корону королевы хайпа в украинском футболе.

Но жена экс-футболиста сборной Украины и президент футбольного клуба "Лион" не сдается.

Главное, чтобы здоровье не подводило.

Не так давно эффектная блондинка рассказала о том, что случайно сломала ногу.

Потом, правда, оказалось, что это все же не перелом и красотка отделалась легким испугом.