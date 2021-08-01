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Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО

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(1 голосов)

Пара ждет девочку

Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО

instagram.com/zinchenko_96

Новина українською

Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в своем инстаграме опубликовал милое видео со своей женой Владой.

Футболист подготовил мероприятие на НСК "Олимпийский" - Саша пробивал по надувному шарику, из которого пошел розовый дым.

Можно предположить, что молодые люди ожидают девочку.

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В статье: Александр Зинченко Влада Седан
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
01.08.2021 в 21:00
для детской нужны ещё потолок и стены .
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