Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
Важное событие в жизни игрока.
instagram.com/zinchenko_96
Еще вчера Александр Зинченко
А уже сегодня футболист сборной Украины стал счастливым отцом девочки.
Об этом сообщий сам игрок в своем инстаграме.
К сожалению, в момент рождения полузащитник "Манчестер Сити" был вместе с командой - но он связался с женой по видеосвязи.
Конечно же, спортсмен не смог сдержать слез счастья.
Остается только пожелать счастья и сил молодым родителям.
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Комментарии (9)
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ВасяКулебяка (Козливка)
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djeff2015 (Запорожье)
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сержиньйо (Турійськ)
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Wreck (Киев)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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oda1979 (Запорожье)
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vadooo (Слатино)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
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oda1979 (Запорожье)
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