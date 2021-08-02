Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО

Еще вчера Александр Зинченко демонстрировал мини-фильм о том, как он узнавал пол будущего ребенка.

А уже сегодня футболист сборной Украины стал счастливым отцом девочки.

Об этом сообщий сам игрок в своем инстаграме.

К сожалению, в момент рождения полузащитник "Манчестер Сити" был вместе с командой - но он связался с женой по видеосвязи.

Конечно же, спортсмен не смог сдержать слез счастья.

Остается только пожелать счастья и сил молодым родителям.