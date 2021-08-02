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Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО

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Обновлено
(6 голосов)

Важное событие в жизни игрока.

Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО

instagram.com/zinchenko_96

UA-Футбол
Новина українською

Еще вчера Александр Зинченко демонстрировал мини-фильм о том, как он узнавал пол будущего ребенка.

А уже сегодня футболист сборной Украины стал счастливым отцом девочки.

Об этом сообщий сам игрок в своем инстаграме.

К сожалению, в момент рождения полузащитник "Манчестер Сити" был вместе с командой - но он связался с женой по видеосвязи.

Конечно же, спортсмен не смог сдержать слез счастья.

Остается только пожелать счастья и сил молодым родителям.

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В статье: Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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Комментарии (9)
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ВасяКулебяка (Козливка)
02.08.2021 в 12:57
Когда жена ружает надо с ней быть.Это очень важно для женщины
Ответить
0
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
02.08.2021 в 11:46
Мои Поздравления). Всех Благ)
Ответить
+4
0
сержиньйо (Турійськ)
02.08.2021 в 11:32
Саша, назви дівчинку українським ім'ям, не будь як Шева
Ответить
+3
-2
avatar
Wreck (Киев)
02.08.2021 в 12:20
Так у Шевы жена американка, лишь бы ляпнуть
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2021 в 13:03
У американки глава семейства украинец...
+1
0
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 11:26
во баба седана охомутала..
Ответить
+2
-7
vadooo (Слатино)
02.08.2021 в 12:06
А у Шевченко Пазик.
Ответить
+1
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.08.2021 в 12:27
он вроде как не страдает, к чему этот высер?
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 12:40
дурачок он без мозгов.
+1
0


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