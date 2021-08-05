Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
Любимое место отдыха.
instagram.com/annakravets_
Артем Кравец готовится к новому сезону в составе "Коньяспора".
А вот его вторая половинка сейчас отдыхает на Мальдивах.
Анна с детьми отправилась в теплые края, где уже активно пополняет свой фотоальбом.
Ну и конечно - делится лучшими кадрами с поклонниками в соцсетях.
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Комментарии (8)
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Русланбай (Рівне)
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Dnepr-75 (Днiпро)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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alex.belogubko (одесса)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
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kravaserega (Kyiv)
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oda1979 (Запорожье)
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