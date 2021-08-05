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Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО

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(4 голосов)

Любимое место отдыха.

Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО

instagram.com/annakravets_

UA-Футбол
Новина українською

Артем Кравец готовится к новому сезону в составе "Коньяспора".

А вот его вторая половинка сейчас отдыхает на Мальдивах.

Анна с детьми отправилась в теплые края, где уже активно пополняет свой фотоальбом.

Ну и конечно - делится лучшими кадрами с поклонниками в соцсетях.

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В статье: Артем Кравец вТренде
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Комментарии (8)
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Русланбай (Рівне)
05.08.2021 в 17:13
Дуже гарна дівчина. Зірка. Хотів би щоб і моя дружина була такою.
Ответить
0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
05.08.2021 в 17:00
У всех одна беда искусственные губы, как мода пройдёт на них спускать придётся, как шины на авто.
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.08.2021 в 16:33
Мещанское жлобство.
Ответить
+3
0
Spivak63
05.08.2021 в 16:15
Как кто то сказал , пацаны купите жёнам трусы!)
Ответить
+4
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.08.2021 в 15:44
Кравец корми её --селёдка
Ответить
+3
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
05.08.2021 в 15:05
Селёдка
Ответить
+6
-1
kravaserega (Kyiv)
05.08.2021 в 15:32
Вобла
Ответить
+5
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 15:42
вобля:))
+3
-1


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