Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО

Артем Кравец готовится к новому сезону в составе "Коньяспора".

А вот его вторая половинка сейчас отдыхает на Мальдивах.

Анна с детьми отправилась в теплые края, где уже активно пополняет свой фотоальбом.

Ну и конечно - делится лучшими кадрами с поклонниками в соцсетях.