Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО

Беньямин Вербич пока не выходил на поле в составе "Динамо".

Все мысли игрока были с девушкой Альвиной, которая находилась на девятом месяцев э беременности.

И вот торжественный день наступил.

Спортсмен поделился в своем инстаграме фотографией с новорожденной дочерью.

Теперь счастливый отец может и за футбол взяться с удвоенной мотивацией.