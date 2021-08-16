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Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО

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(2 голосов)

Футболист принимает поздравления.

Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською
Беньямин Вербич пока не выходил на поле в составе "Динамо".

Все мысли игрока были с девушкой Альвиной, которая находилась на девятом месяцев э беременности.

И вот торжественный день наступил.

Спортсмен поделился в своем инстаграме фотографией с новорожденной дочерью.

Теперь счастливый отец может и за футбол взяться с удвоенной мотивацией.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
16.08.2021 в 15:56
Поздравляю с рождением нового поколения бомбардиров ДИНАМО !!! Крепкого здоровья !!! Держись шахтьор !!!
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