Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Футболист принимает поздравления.
Фото: dynamo.kiev.ua
Беньямин Вербич пока не выходил на поле в составе "Динамо".
Все мысли игрока были с девушкой Альвиной, которая находилась на девятом месяцев э беременности.
И вот торжественный день наступил.
Спортсмен поделился в своем инстаграме фотографией с новорожденной дочерью.
Теперь счастливый отец может и за футбол взяться с удвоенной мотивацией.
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
16.08.2021 в 15:56
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