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Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО

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Обновлено
(2 голосов)

Есть несколько вариантов.

Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО

PSG

UA-Футбол
Новина українською

Переход в другой клуб - это не просто смена цветовой гаммы формы и другой коллектив.

Очень часто футболистов ждет непростой переезд и адаптация в новой стране.

Именно с этой проблемой сейчас столкнулся Лионель Месси, который всю карьеру провел в одном клубе и городе.

Теперь Лео с женой подыскивают себе новый дом в Париже.

Причем не принципиально - на покупку или в аренду.

Важнейшим фактором для пары является школа, в которую будут ходить их сыновья Матео, Тьяго и Чиро.

В зависимости от этого будет приниматься решение и по жилищу.

Как стало известно местным СМИ, Антонелла Роккуццо уже просматривала два дома в районе Нёйи-сюр-Сен - за 20 и 25 миллионов евро.

Оба особняка располагают крытым бассейном, тренажерным залом, гостевым домиком и комнатами для персонала.

Приятным является и расположение: рядом школа, недалеко до клубной базы и "Парк де Пренс".

Другим вариантом является поместье в центре города, возле парка Ранелаг, где в свое время жили Златан Ибрагимович и Тиаго Силва.

На площади в 1300 квадартных метров можно с комфортом разместиться и чувствовать себя спокойно, что очень ценят в семействе Месси.

Плюс в шаговой доступности все лучшие магазины и бутики столицы.

И последним вариантом является переезд в загородный район Триэль-сюр-Сен, где их может ждать поместье площадью в 500 квадратных метров.

Шикарный умный дом, оборудованный по последнему слову техники, может похвастаться еще и территорией в 1000 квадратных метров, где можно играть с детьми и любимой собакой Халком.

Пока пара не торопится принимать решение - но такому выбору можно только позавидовать.

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В статье: Лионель Месси вТренде
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Комментарии (9)
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Ol-g (Одесса)
18.08.2021 в 14:14
Главное, чтобы не было комнаты для грязи.
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Ol-g (Одесса)
18.08.2021 в 14:13
И дом в Париже? Хотя нет, он не Леня Голубков)
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0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.08.2021 в 14:00
Нахіба дом шукати,якшо Сергій Рамос пропонував свій. Позашлюбні відносини ше ніхто не отменял,на місці Лео,Джон Террі крутив би шури мури з жоною Сергія (Пілар Рубйо) поки той тренується.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2021 в 13:56
Месси с женой выбирают дом. Казалось бы, при чем тут Маркевич? Э неет, все не так просто, и сейчас я вам объясню, почему, пишет Семйон)
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0
0
oda1979 (Запорожье)
18.08.2021 в 13:50
А что говорит по этому аоводу французский пролетариат??
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2021 в 13:57
что Меся - отвратительный белый расист-натурал
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0
0
romajan (Киев)
18.08.2021 в 13:50
красиво жить не запретишь
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+1
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2021 в 13:28
иногда надо менять обстановку а виновата Барса
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0
0
storm_ua (Николаев)
18.08.2021 в 13:16
Как же так, а говорил что с барсой до конца, что барса это на всю жизнь... Уже не рыдает? Соплеи не жрёт?
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