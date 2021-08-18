Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
Есть несколько вариантов.
PSG
Переход в другой клуб - это не просто смена цветовой гаммы формы и другой коллектив.
Очень часто футболистов ждет непростой переезд и адаптация в новой стране.
Именно с этой проблемой сейчас столкнулся Лионель Месси, который всю карьеру провел в одном клубе и городе.
Теперь Лео с женой подыскивают себе новый дом в Париже.
Причем не принципиально - на покупку или в аренду.
Важнейшим фактором для пары является школа, в которую будут ходить их сыновья Матео, Тьяго и Чиро.
В зависимости от этого будет приниматься решение и по жилищу.
Как стало известно местным СМИ, Антонелла Роккуццо уже просматривала два дома в районе Нёйи-сюр-Сен - за 20 и 25 миллионов евро.
Оба особняка располагают крытым бассейном, тренажерным залом, гостевым домиком и комнатами для персонала.
Приятным является и расположение: рядом школа, недалеко до клубной базы и "Парк де Пренс".
Другим вариантом является поместье в центре города, возле парка Ранелаг, где в свое время жили Златан Ибрагимович и Тиаго Силва.
На площади в 1300 квадартных метров можно с комфортом разместиться и чувствовать себя спокойно, что очень ценят в семействе Месси.
Плюс в шаговой доступности все лучшие магазины и бутики столицы.
И последним вариантом является переезд в загородный район Триэль-сюр-Сен, где их может ждать поместье площадью в 500 квадратных метров.
Шикарный умный дом, оборудованный по последнему слову техники, может похвастаться еще и территорией в 1000 квадратных метров, где можно играть с детьми и любимой собакой Халком.
Пока пара не торопится принимать решение - но такому выбору можно только позавидовать.
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