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Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО

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Новое видео от Фолстена

Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО

instagram.com/ya_christinchik

Новина українською

В новом видео от Фолстена вы узнаете, как же живет Роман Яремчук в Лиссабоне и сколько он зарабатывает в "Бенфике" в 2021 году.

В новом ролике вы поближе познакомитесь с семьей футболиста, женой и ребенком, узнаете где живет Яремчук, на каких автомобилях ездит, почему Яремчук ушел из "Динамо" и "Гента", с кем украинец дружит, какое у Яремчука хобби, какие вокруг него ходят трансферные слухи, а также новости.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Фолстен
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