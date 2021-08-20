Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО

В новом видео от Фолстена вы узнаете, как же живет Роман Яремчук в Лиссабоне и сколько он зарабатывает в "Бенфике" в 2021 году.

В новом ролике вы поближе познакомитесь с семьей футболиста, женой и ребенком, узнаете где живет Яремчук, на каких автомобилях ездит, почему Яремчук ушел из " Динамо " и "Гента", с кем украинец дружит, какое у Яремчука хобби, какие вокруг него ходят трансферные слухи, а также новости.