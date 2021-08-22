Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО

Футбольный мир уже вкатился в новый сезон ожесточенных баталий.

А вот у Александры Лободы в это время как раз отпуск.

Украинская телеведущая отправилась релаксировать в Грецию.

Откуда, конечно же, красотка уже атакует поклонников яркими фото.