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Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО

Новости
Обновлено
(4 голосов)

У ведущей отпуск.

Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный мир уже вкатился в новый сезон ожесточенных баталий.

А вот у Александры Лободы в это время как раз отпуск.

Украинская телеведущая отправилась релаксировать в Грецию.

Откуда, конечно же, красотка уже атакует поклонников яркими фото.

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В статье: Александра Лобода вТренде
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(4 голосов)
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.08.2021 в 12:33
А що там "невероятного"?...
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+1
0
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Tolyn77 (Донецк )
22.08.2021 в 12:30
Буква ю!!!
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0
0
Dr. House (Поділля)
22.08.2021 в 12:28
А де Циганик?)))
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0
0
Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 12:33
Фотографирует
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0
0
Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 12:16
Какое она имеет отношение к футболу ? Он даже наверное не знает размер футбольного поля, размер ворот, и вес мяча футбольного. Когда не возможно похвастаться интеллектом хвастают сиськами и остальными частями тела. Хотя и тут не чем похвастаться
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