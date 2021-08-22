Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
У ведущей отпуск.
Футбольный мир уже вкатился в новый сезон ожесточенных баталий.
А вот у Александры Лободы в это время как раз отпуск.
Украинская телеведущая отправилась релаксировать в Грецию.
Откуда, конечно же, красотка уже атакует поклонников яркими фото.
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.08.2021 в 12:33
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Tolyn77 (Донецк )
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