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Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО

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Не отвести глаз.

Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук этим летом сменил чемпионат Бельгии на португальское первенство, а теперь будет готовиться ко встречи с родным (но не очень любимым) киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

Вместе с футболистом в Лиссабон приехала и его семья - жена Кристина и сын Никита.

Конечно же, местные СМИ уже обратили внимание на эффектную украинку, особенно на фоне бодрого старта форварда "Бенфики".

Неудивительно - девушка действительно очень красива.

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В статье: Роман Яремчук вТренде
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