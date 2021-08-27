Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Не отвести глаз.
Роман Яремчук этим летом сменил чемпионат Бельгии на португальское первенство, а теперь будет готовиться ко встречи с родным (но не очень любимым) киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.
Вместе с футболистом в Лиссабон приехала и его семья - жена Кристина и сын Никита.
Конечно же, местные СМИ уже обратили внимание на эффектную украинку, особенно на фоне бодрого старта форварда "Бенфики".
Неудивительно - девушка действительно очень красива.
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