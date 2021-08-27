Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
Обряд проходил в Константинопольской православной церкви в Стамбуле
facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко повенчался с Екатериной Чаус.
Обряд был проведен в Константинопольской православной церкви в Стамбуле.
Помимо этого, Павелко встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем, которому подарил вышиванку и футболку сборной Украины, которую подписали игроки национальной команды.
"Предшествовала личной аудиенции со Вселенским патриархом Варфоломеем чрезвычайно важное в моей жизни событие. С моей Катей мы вступили в брак перед Богом и приняли благодать таинства венчания в Константинопольской православной церкви. Получили от предстоятеля благословение на крепкую семью, хорошую судьбу. Счастливы по этому поводу, а потому разделяем нашу семейную радость со всеми друзьями, знакомыми, соратниками и единомышленниками. И каждому тоже хотим семейного уюта, благодати и любви!" - написал Павелко.
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