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Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО

Новости
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(9 голосов)

Обряд проходил в Константинопольской православной церкви в Стамбуле

Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко повенчался с Екатериной Чаус.

Обряд был проведен в Константинопольской православной церкви в Стамбуле.

Помимо этого, Павелко встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем, которому подарил вышиванку и футболку сборной Украины, которую подписали игроки национальной команды.

"Предшествовала личной аудиенции со Вселенским патриархом Варфоломеем чрезвычайно важное в моей жизни событие. С моей Катей мы вступили в брак перед Богом и приняли благодать таинства венчания в Константинопольской православной церкви. Получили от предстоятеля благословение на крепкую семью, хорошую судьбу. Счастливы по этому поводу, а потому разделяем нашу семейную радость со всеми друзьями, знакомыми, соратниками и единомышленниками. И каждому тоже хотим семейного уюта, благодати и любви!" - написал Павелко.

Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО - изображение 1Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО - изображение 2Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО - изображение 3

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В статье: Андрей Павелко
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Комментарии (11)
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Кююмалайнен (Київ)
27.08.2021 в 20:11
Оставайся в Стамбуле, гадский папа
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.08.2021 в 20:08
Совет да любовь!
Ответить
0
0
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alex 66 (Кременчук)
27.08.2021 в 19:25
Так вот куда деньги утекали, главная доярка УАФ.
Ответить
+2
-1
аалекс ( Крым)
27.08.2021 в 19:49
А теперь еще и за венчание со Стамбулом рассчитываться нужно.
Ответить
0
0
Одіссей (Донецьк)
27.08.2021 в 19:17
Ну Катенка мы знаем! Павелко ктоис?
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 19:16
А нам то что ?
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.08.2021 в 19:15
Снимки с брачной ночи тоже будут выкладывать на этом сайте?)))
Ответить
+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.08.2021 в 19:15
В нього на всіх заходах той противний фейс з шкіренням? І чого не в нас...
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+3
-1
timofey (донецк/украина)
27.08.2021 в 19:09
какое отношение это имеет к украинскому футболу?
Ответить
+6
0
krakow (Херсон)
27.08.2021 в 19:00
Окропите помещение.
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+7
0
metall5291 (Kharkiv)
27.08.2021 в 18:52
ну и что из этого должно следовать ???
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+3
0


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