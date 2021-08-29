  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Поиски бельгийца закончены.

Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Реал" минимально обыграл "Бетис", а Тибо Куртуа записал на свой счет очередной "сухой" матч.

Бельгиец в Мадриде уже три года и не дает усомниться в своем статусе одного из лучших вратарей мира.

А вот с личной жизнью в столице Испании у футболиста все было сложнее.

Спортсмен, у которого есть двое детей от брака с испанской моделью Мартой Домингес, несколько раз влипал в неприятные истории, пытаясь завязать отношения с известными красотками.

Но кажется, что его поиски подошли к концу.

Перед началом сезона Тибо видели в компании с популярной моделью Мишель Херцег.

Пара встречалась с друзьями и просто гуляла по улицам Мадрида.

Девушка известна по сотрудничестве с известными модными брендами, а также развивает собственную линейку купальников.

Естественно, лучшая реклама своего товара - это продемонстрировать его на себе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Thiirane2 (Днепр)
29.08.2021 в 12:10
Причем здесь сердце?
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.08.2021 в 11:20
А жидівочка нічьо ...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...