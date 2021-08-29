Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО

Вчера "Реал" минимально обыграл "Бетис", а Тибо Куртуа записал на свой счет очередной "сухой" матч.

Бельгиец в Мадриде уже три года и не дает усомниться в своем статусе одного из лучших вратарей мира.

А вот с личной жизнью в столице Испании у футболиста все было сложнее.

Спортсмен, у которого есть двое детей от брака с испанской моделью Мартой Домингес, несколько раз влипал в неприятные истории , пытаясь завязать отношения с известными красотками.

Но кажется, что его поиски подошли к концу.

Перед началом сезона Тибо видели в компании с популярной моделью Мишель Херцег.

Пара встречалась с друзьями и просто гуляла по улицам Мадрида.

Девушка известна по сотрудничестве с известными модными брендами, а также развивает собственную линейку купальников.

Естественно, лучшая реклама своего товара - это продемонстрировать его на себе.